Беременная женщина чуть не родила в пробке: ей помог экипаж ДПС в Новосибирске

Во время дежурства к экипажу ДПС на Бугринском мосту обратился мужчина, который попросил инспекторов помочь его жене в нестандартной ситуации.

― Он пояснил, что в его автомобиле находится беременная жена, у которой начались схватки, и он боится не успеть во время добраться до родильного дома из-за образовавшихся заторов на дорогах города, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Старший инспектор ДПС Руслан Истомин и его напарник Аркадий Филипьев оперативно откликнулись на просьбу сибиряка. Патрульный автомобиль включил спецсигналы и сопроводил «Шкоду» с роженицей до больницы на улице Вертковской. Женщину в приемном покое уже ожидали медработники. Вскоре у нее родился сын.

По словам врачей, здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.

Новоиспеченные родители от всей души поблагодарили полицейских за их отзывчивость и профессионализм.