Подросток надругался над 8-летней девочкой в деревенском туалете под Новосибирском

Местные СМИ сообщают, что 11-летний мальчик насильно затащил девочку в уличный туалет и совершил с ней сексуальные действия.

Об инциденте мама пострадавшей узнала от директора школы. Девочка поделилась своими переживаниями с классным руководителем, а та уже поставила в известность администрацию.

―Как оказалось, это уже не первая ситуация и не единственная жертва, ―говорит родительница школьницы.

Как выяснилось, мальчик воспитывается в многодетной благополучной семье, которая пользуется уважением в селе. Никто не мог подумать, что его родители-интеллигенты не замечали у сына склонности к насилию.

Через три дня после заявления в полицию, на место приехали правоохранители. Мама пострадавшей говорит, что инспектор ПДН очень грубо общалась с ее дочерью и склоняла ее признаться во лжи. Сейчас 8-летняя школьница ходит на сеансы к психологу.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль и поручил доложить о результатах проверки по случившемуся.