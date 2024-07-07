Украинское село Казанак разгромили в Ведьмину Ночь под Новосибирском

В ночь с 6 на 7 июля, которую в народе называют Ведьминой перед Иваном Купалы, неизвестные устроили погром в центре села Казанак.
― Разгромили постройки в центре села, которые недавно делали для того, чтобы отметить 190-летний юбилей населенного пункта, ― рассказали читатели изданию «Краснозерская новь».
Люди возмущены, что вандалы перешли грань между мелкими пакостями и хулиганством.
Жители села поделились видео, на котором можно заметить весь масштаб погрома.
Село Казанак было основано в далеком 1886 году. Основными жителями были украинцы. До сих пор национальный колорит отличает село от других деревушек области, здесь до сих пор некоторые жители знают украинский язык.
Источник фото: скришот из видео.
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