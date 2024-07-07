Украинское село Казанак разгромили в Ведьмину Ночь под Новосибирском

В ночь с 6 на 7 июля, которую в народе называют Ведьминой перед Иваном Купалы, неизвестные устроили погром в центре села Казанак.

― Разгромили постройки в центре села, которые недавно делали для того, чтобы отметить 190-летний юбилей населенного пункта, ― рассказали читатели изданию «Краснозерская новь».

Люди возмущены, что вандалы перешли грань между мелкими пакостями и хулиганством.

Жители села поделились видео, на котором можно заметить весь масштаб погрома.

Село Казанак было основано в далеком 1886 году. Основными жителями были украинцы. До сих пор национальный колорит отличает село от других деревушек области, здесь до сих пор некоторые жители знают украинский язык.