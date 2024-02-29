Берите выше: скидка вместо переплаты за жизнь среди звёзд

Лучшие места не всегда самые дорогие, иногда на них даже экономят. Сейчас в Новосибирске можно купить со скидкой квартиру на верхних этажах ЖК «Салют». Великолепные рассветы и закаты на высоте птичьего полета, звёздное небо вокруг станут вашей ежедневной реальностью вместе с целым спектром опций «комфорт плюс».

Наслаждаться видом из окна, обилием света и воздуха лучше всего с панорамным, и особенно угловым остеклением. А если это видовая квартира на этажах с 12-го по 25-й, ощущение пространства без границ будет с вами всегда. При этом многофункциональное архитектурное стекло защитит от жары в летний зной и сохранит тепло в помещении в сибирские морозы. Именно такие варианты со скидкой 2%* предлагает ЖК «Салют» в удобной для жизни локации левого берега. Разнообразие планировок от 37 до 86 м2 рассчитано для любых жизненных сценариев – семейных и индивидуальных.

Быстро подняться в свою квартиру даже на самом высоком этаже или спуститься в подземный паркинг вы сможете с помощью высокоскоростных плавных лифтов с функцией предварительного вызова. Лифты SkyLift собственного производства застройщика ГК SKY Group обладают скоростью 2,5 м/с, грузоподъемностью до 1 тонны, оснащены видеонаблюдением и наноионной очисткой воздуха.

Оборудовать зону отдыха, рабочий кабинет или мини-спортзал с эффектным видом на город можно в том числе и на лоджии. Для этого сюда выведено электричество, на окнах предусмотрены блокираторы для безопасности детей и москитные сетки. А тепло и комфорт здесь и во всей квартире сохранятся в любую погоду, благодаря классической технологии строительства и качественным материалам. Это монолитные конструкции с кирпичным заполнением, слоем утеплителя и навесным вентилируемым фасадом из долговечного и эстетичного керамогранита. Для оптимального микроклимата в квартирах устанавливаются кондиционеры.

ЖК «Салют» отличается не только повышенным комфортом, но и уникальной концепцией. Архитекторы и дизайнеры выбрали для этого космическую тематику, ведь комплекс расположен на улице Титова, одного из первых космонавтов в истории. Об этом напомнят стильные интерьеры уютных парадных и авторское оформление территории, закрытой от посторонних. Даже игровые площадки для детей разных возрастов оборудованы как зоны тренировки юных космонавтов. Для взрослых место притяжения – оригинальная релакс-зона высоко на стилобате с беседками для приятного общения.

Жилой комплекс расположен недалеко от площади Маркса и Димитровского моста с удобным выездом на правый берег, в центр города. Поблизости есть школы и детские сады, вузы и колледжи, магазины, аптеки и медицинские учреждения, остановки общественного транспорта. А перспективные планы этой территории предполагают еще более развитую инфраструктуру и транспортную сеть.

Узнать больше о ЖК «Салют» можно на жк-салют.рф, в пабликах Телеграм или «ВКонтакте», по телефону +7 (383) 383-65-93 или в офисе отдела продаж: ул. Титова, 46. OP@SKY-GK.RU

Срок сдачи дома № 1 — I квартал 2026 года.

Застройщик: ООО СЗ «Архипелаг». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

*Акция действует до 16.03.2024 г. на некоторые виды квартир. Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности акции по телефону +7 (383) 383-65-93.