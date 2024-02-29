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Новосибирские таможенники выявили фирму-однодневку с подставным директором

  • 29/02/2024, 11:57
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Новосибирские таможенники выявили фирму-однодневку с подставным директором
Она использовалась в качестве транзитного звена в выводе денежных средств за рубеж

Новосибирские таможенники выявили фирму-однодневку с подставным директором, которая использовалась для преступных схем во внешнеэкономической деятельности, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Оперативники таможни установили, что жительница Новосибирска через подставного директора подала в налоговые органы документы для регистрации лжефирмы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное создание юридического лица».

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении гражданина, который предоставил за вознаграждение свои документы для создания этой фиктивной организации. Наказание по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» предусматривает денежный штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

— В рамках оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что данная фирма использовалась в качестве транзитного звена в выводе денежных средств за рубеж, — отметил заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица.

Он добавил, что подобные фирмы создаются и для совершения других преступлений в таможенной сфере. Чаще всего это контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей.

По данным Сибирской оперативной таможни, в 2024 году таможенными органами Сибири возбуждено 6 уголовных дел в отношении конкретных граждан по фактам незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Ранее редакция сообщала, что таможенники настаивают на активизации работы по декриминализации лесной отрасли в регионах округа. 

Фото пресс-службы СТУ

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок ВЭД

Регионы: Новосибирская область

Теги : фирма-однодневка таможня вывод денег за рубеж


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