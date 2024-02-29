«В следующий раз в речку выкинет»: женщина подбрасывает щенков в подъезды домов в Новосибирске

Жители дома №6 по улице Чигорина в Кировском районе Новосибирска заметили женщину, которая подбрасывает в их подъезды щенков. Установленные на подъездах камеры зафиксировали, как незнакомка с собакой в охапке звонит в домофон и заходит в подъезд.

По словам одного их жильцов, странная женщина уже неоднократно проделывала такой «фокус».

Подписчики АСТ-54 высказали свое мнение под постом в Телеграм-канале — кто-то осудил поступок сибирячки, а кто-то поддержал. Нашлись и те, кто хотел бы взять одного из хвостатых сирот себе.

— Бедный, забился под коляску, господи, как же жалко. — Ну давайте, жалуйтесь на нее. В следующий раз в речку или в лес выкинет. — Ну ладно хоть в подъезд. А есть же нелюди в мешке в мусорку на верную смерть. — В частном секторе их бы быстро разобрали. Щенки хорошие. Откормленные. Вырастут, охранять будут хозяйский дом. — А потом такие тетки громче всех орут в интернете, что их задолбали зоошизы и бродячих собак надо убивать. Вот вам поставщик бездомных животных. — Да она наверняка их где-то подбирает, и хоть как-то спасти несет в подъезд. — Молодец, хоть в подъезд подкладывает, а не на морозе оставляет. — А еще пристраивают того, что на втором фото?

Одна из подписчиц оставила в комментариях скриншот группы «Дари добро», из которого понятно, что собак передали в приют и ищут им новых хозяев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские юристы будут защищать хозяина погибшего кота Твикса, которого выкинули из поезда в чистом поле под Кировом.