Беспилотники для исследования почвы создали разработчики из Новосибирска

Новое оборудование уже начали применять сибирские аграрии.

Дроны измеряют влажность и фиксируют изменения типов грунта. Благодаря точному анализу почвы специалисты рассчитают оптимальный объём удобрений. Это позволит избежать чрезмерного использования питательных веществ. Таким образом, система снизит уровень загрязнения земель. Разработку представил новосибирский стартап «Стрекоза». Его подвесные комплексы на беспилотные летательные аппараты для системы точного земледелия уже начали активно применять сибирские аграрии.

— Сегодня клиенты «Стрекозы» – сельскохозяйственные предприятия Новосибирской и Кемеровской областей. В планах внедрить разработку на большей части агрокомпаний Российской Федерации и ближнего зарубежья. Амбициозные цели требуют финансовой поддержки. Недавно мы нашли индустриальных партнёров. Также работаем в направлении оформления субсидий, надеемся на государственную поддержку, — рассказал Infopro54 Александр Быканов, руководитель стартапа.

Кстати, разработка новосибирских учёных нацелена не только на решение проблем, связанных с экологией. Стоимость подобных исследований почвы крайне высока. Новые беспилотники сделают цену гораздо доступнее.