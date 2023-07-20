Новосибирские студенты получат миллион рублей на развитие стартапов

Интеллектуальное состязание проходило в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». По данным Минобрнауки РФ, участвовали студенты российских вузов из 68-и регионов России. Победителями стали 1235 студентов. На развитие своих бизнес-идей каждый получит грант в 1 миллион рублей. Большинство проектов связано с цифровыми технологиями, креативными индустриями. По количестве лучших проектов лидирует Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург.

В десятке лидеров и Новосибирская область. Среди победителей больше 30 новосибирских студентов. Екатерина Колодезева из НГТУ представила свой обучающий маркетплейс онлайн-продуктов, Виктор Зайцев из НГУ – углеводно-аминокислотную кормовую добавку, Роман Ефремов из НГУ – программное обеспечение для мониторинга стен подземных сооружений на основе поверхностных волн, Алексей Евсеев из НГУ – мобильное приложение для молодежи, Артур Галушкин из НГУ – маркетплейс для маленьких путешествий и многие другие.

В НГУЭУ воодушевились такими успехами – сразу два студента этого вуза оказались в числе победителей-стартаперов. Здесь намерены продолжать такую работу.