Реанимобили Новосибирска оснастили новыми аппаратами непрямого массажа сердца

Медики получили 18 автоматических устройств непрямого массажа сердца. Врачи теперь могут одновременно с сердечно-легочной реанимацией проводить другие медицинские манипуляции.

— Проведение ручного непрямого массажа сердца исключает транспортировку пациента. Там, где его начали, там и необходимо завершить. Даже если это произошло в машине скорой помощи, автомобиль вынужден остановиться, пока проводятся реанимационные мероприятия. Если мы заменяем человека на механический аппарат, мы можем транспортировать пациента из квартиры по лестнице, из подъезда в автомобиль, из автомобиля – на каталку приемного покоя, до момента передачи реаниматологам стационара. Все это повысит выживаемость пациентов с остановкой сердца, — уверен главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич.

Общая стоимость оборудования — более 42 миллионов рублей. Приобрели по просьбе руководства станции скорой помощи города.

— Все, кто хоть раз в жизни делал непрямой массаж сердца, знает, насколько это тяжелый физический процесс. Я работал в больнице скорой медицинской помощи и на своем опыте знаю – через две минуты интенсивной работы врачу требуется замена. Мы передаем эти приборы реаниматологам, и я надеюсь, что сегодня они уже начнут приносить пользу жителям Новосибирской области, — подчеркнул Константин Хальзов.

Инфаркт, предынфарктные состояния – основные причины остановки сердца. За одну смену реанимационная бригада сталкивается с тремя такими случаями. Снижение смертности от болезней системы кровообращения и летальности от инфаркта миокарда – одна из приоритетных задач проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».