Бесплатно проверить сердце и сосуды приглашают новосибирцев 20 мая

Новосибирцы смогут проверить состояние миокарда и сосудов. О важности своевременного выявления болезней системы кровообращения рассказали во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный кардиолог региона Оксана Дуничева.

Ближайшая суббота во всех поликлиниках Новосибирской области объявлена «сердечной». Особенно отделения и кабинеты медицинской профилактики ждут мужчин трудоспособного возраста. Обратиться можно с 9.00 до 15.00 часов в поликлинику по месту прикрепления.

«Будут открыты двери всех поликлиник города и области для проведения профилактических медосмотров с акцентом на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Очень ждем тех, кто ранее не обращался в государственные медорганизации, не состоит на диспансерном учете», — отметила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

По оценкам экспертов, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности во всем мире. В Новосибирской области смертность от болезней системы кровообращения в последнее время снижается. Так, в 2022 году этот показатель на 15% ниже, чем в 2021 году. Тем не менее, почти в половине случаев причиной летального исхода становятся болезни системы кровообращения – их число растет: инфарктов стало больше на 35%, инсультов – на 24,4%, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением – на 18%, случаев ишемической болезни сердца – на 8,5%.

Главный кардиолог региона Оксана Дуничева рассказала, что артериальной гипертонией страдают порядка 60% взрослых жителей Новосибирской области. При этом многие не знают о своем диагнозе:

«Самое печальное в артериальной гипертонии – полное отсутствие жалоб. Мы называем эту ситуацию «молчаливым убийцей». То есть симптомов нет, жалоб нет, и одно из первых явных проявлений болезни может быть сразу фатальным».

Замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова подчеркнула, что задача системы здравоохранения региона – сохранение качественной жизни населения. Регулярная диспансеризация действительно позволяет вовремя выявить или предотвратить серьезные заболевания, в том числе сердца и сосудов — эта задача решается в том числе, в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».