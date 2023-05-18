В Красноярском крае туристы смогут прокатиться на электротеплоходе уже этим летом

В нынешнем летнем сезоне в Красноярском крае туристы смогут впервые прокатиться на судне инновационного класса — электротеплоходе — «ЭкоходЪ» вместимостью более 100 человек. Предполагается, что он будет совершать по пять рейсов в день. Об этом сообщила Ольга Василенко, руководитель агентства по туризму Красноярского края, на пресс-конференции ТАСС

По ее словам, электротеплоход сможет за сезон провезти порядка 30 тыс человек. В ближайшее время будет дан старт маршруту от Красноярска до Дивногорска. Перевозками будет заниматься красноярское подразделение компании «ВодоходЪ». АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» (дочерняя компания «ВодоходЪ») производит электротеплоходы данной модели на верфи судостроительной компании «Emperium» (входит в Sitronics Group) в Ленинградской области.

Ранее предполагалось, что первые пассажиры смогут подняться на борт «ЭкоходЪ» в августе 2022 года, но сезон навигации по Енисею завершился как раз к моменту пуска судна на воду. Отмечается, что длина электрического катамарана составляет 31 метр, ширина — 10,3 метра.

Ольга Василенко также отметила, что в Красноярском крае уже несколько лет подряд фиксируется рост турпотока: в 2020-2021 годах край посетило около 1 млн туристов из других регионов. В 2022 году прирост составил порядка 100 тыс человек (если учитывать и жителей Красноярского края, то порядка 2 млн человек).

Эксперт подчеркнула, что рост въездного потока связант с развитием хаба «Аэрофлота», соглашение об этом было подписано на Красноярском экономическом форуме.

— Безусловно, коллаборация компании «Аэрофлот» и «Красавиа» дает рост внутреннего потока Сибири, — отметила Василенко. — В этом году аэропорт Красноярска рассчитывает принять порядка 5 млн туристов.

В данный момент в регионе реализуются проекты по модернизации объектов придорожного туризма. Ключевой изюминкой региона, по словам Ольги Василенко, является водное сообщение. Кроме того, в Красноярске работает много рейтинговых предприятий общепита, поэтому в регионе проейдет тур «Вкусы Енисейской Сибири».

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