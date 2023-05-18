В Бурятии выросло количество туристов из Монголии

В Республике Бурятия туристический поток с начала года увеличился на 30%, по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал Алдар Доржиев, министр туризма республики на пресс-конференции ТАСС.

По прогнозу Доржиева, такая тенденция будет сохраняться и в летнее время. Отмечается, что в основном туристы прибывают из европейской части России и соседних областей, но также увеличился турпоток из Монголии. В этом году ожидается взаимодействие с коллегами из Монголии и Китая. Он отметил, что наращивается взаимодействие с китайскими туроператорами и как только откроются границы без визы, туристы из Китая хлынут в республику. В связи с этим планируется организовать поездки иностранных туристов на Байкал.

Отмечается, что туристов в регионе привлекает природа, поэтому в Бурятии идет развитие экологического и пешего туризма. В регионе более 8 федеральных особо охраняемых территорий (заповедники, нацпарки, заказники).

— Это образует каскад объектов для экотуризма. На этих территориях обновились экологические тропы (например, «Тункинский национальный парк») и появились новые (водопад в селе Аршан). Мы видим, что многие руководители особо охраняемых территорий прилагают усилия по их благоустройству, — рассказал Алдар Доржиев.

— Хочется сказать, что в этом году беспрецедентная поддержка со стороны федерального центра по линии нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сейчас реализуются федеральные гранты на сумму 337 млн рублей, — подчеркнул Доржиев.

В прошлом году в самых привлекательных местах региона построили 19 модульных отелей (3 звезды). На данный момент несколько отелей прошли классификацию.

На федеральные деньги в регионе планируют провести национально-культурно спортивный праздник (215 млн рублей). Также будет благоустраиваться столица региона в рамках проекта туристический код центра города. В планах строительство новых модульных отелей, если такую инициативу поддержит федеральный центр. Отмечается, что модульные отели получили огромную популярность среди предпринимателей в связи с тем, что есть запреты на строительство капитальных гостиниц на озере Байкал.

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