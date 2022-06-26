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Сушка малины. Заготавливаем природные витамины впрок.

  • 26/06/2022, 15:59
сушка малины
Ягоды малины полезны не только как источник витаминов, это природное жаропонижающее и противопростудное средство. Летний период - оптимальное время для заготовки этой полезной ягоды впрок.
Заготовить малину на зиму можно разными способами: сварить варенье, джем, заморозить. Но есть еще и такой простой способ, как сушка. Ягоды при этом не теряют своих полезных свойств, а храниться могут до двух лет. Оптимальный вариант природных витаминов без использования сахара.
Фрукты и ягоды можно на зиму заморозить, если морозильная камера большая. Если таковой не имеется, есть простой выход. Можно их посушить. Ниже речь пойдет о том, как сушить малину дома.
Сушка малины на зиму

Сушка малины на зиму

Ягоды для дальнейшей сушки не годятся переспелые. Нужно собрать их немного недозрелыми и плотными, так как в очень спелой малине много влаги и высушить ее будет сложно. Собирать ягоды необходимо только в сухую погоду. Перед сушкой их перебирают, убирают плодоножки и мусор. Сушить малину можно под открытым небом при условии низкой влажности воздуха.

Как это делают:
  1. Тонкий слой ягод распределяют на подносах с сеткой, толстой бумагу или хлопчатобумажной ткани.
  2. Малину выставляют на улицу в хорошо продуваемое место. Ровный поток солнечных лучей отнимет часть витаминов, но в тени она вряд ли высохнет.
  3. Для равномерности высушивания ягоды нужно время от времени осторожно перемешивать, но не мять их. Вода и пыль не должны попасть на малину.
  4. Для предохранения от атаки насекомых можно накрыть ягоды марлей. Ночью не следует оставлять ягоды на улице, так как может пойти дождь или выпасть роса. Осадки увлажнят малину, и она будет долго сохнуть.

Использовать такой метод для высушивания малины можно, если стоит устойчивая жаркая погода, иначе она загниет.

Сушка малины в электросушилке

Электрическая сушилка может сохранять необходимую температуру и движение воздуха. С помощью правильной сушки в этом приборе можно сберечь все ценные качества плодов.

Как протекает это действие в электросушилке:

  1. Малину моют под струей прохладной воды и распределяют по кусаку ткани, давая ягодам подсохнуть.
  2. Высыпают на поддон, оставляя между ягодками небольшое расстояние.
  3. Выставляют температуру в пределах от 35 до 55 градусов.
  4. На всю процедуру понадобится около 4 часов, в течение которых надо проверять, как идет сушка.

Высушенную малину остужают, раскладывают для хранения в подходящие емкости и убирают в место без доступа света.

Сушка малины в духовке

Не у каждой хозяйки есть электросушилка, но духовой шкаф есть почти у всех. Перед сушкой в духовке малину не моют. Как высушить ягоды в духовке:

  1. На противень, застеленный пекарской бумагой, раскладывают малину.
  2. Противень помещается в духовку с температурой 60 градусов.
  3. Через каждый час температуру уменьшают до 40 градусов, а потом снова увеличивают.
  4. Ягоды помешивают для равномерного высыхания.
  5. Для удаления влаги из духовки необходимо несколько раз приоткрывать дверцу на несколько минут, иначе ягоды не высохнут, а запекутся.

Время, которое плоды проведут в духовке, довольно длительное: это займет до 8 часов.

Сушка малины в микроволновке

Зрелые ягоды в микроволновке превратятся в кашу, поэтому необходимо брать немного недозревшие. Как их высушить в микроволновке:

  1. Малину раскладывают на лоскуте материи маленькими порциями и прикрывают другим.
  2. Сушат 5 минут при 180 Вт. После этого смотрят, не готовы ли ягоды. Если не высохли, время добавляют.

Сушка малины в аэрогриле

Высушить ягоды в аэрогриле можно довольно быстро. Потребуется для этого не больше часа. Но есть один минус: колба аэрогриля не позволяет поместить за один раз большое количество ягод. Зато и плюс хороший проверять, как идет процесс, нет необходимости. Воздух обдувает продукт с разных сторон. Как происходит сушка:

  1. Решетки застилают пекарской бумагой с проделанными небольшими отверстиями, раскладывают на них ягоды в один или два слоя. Можно воспользоваться металлическим ситом.
  2. Поместив решетки в чашу гриля, закрывают крышкой, оставляя небольшой зазор.
  3. Скорость обдува должна быть максимальной, а температура 50 градусов. Когда пройдет установленное для сушки время, проверить, все ли ягодки высохли. Влажные экземпляры следует досушить.
  4. Готовый продукт остудить и пересыпать в емкости для хранения.

Хранение и применение высушенной малины

Сушка малины на зиму

Сушка малины на зиму

Хранить сухую малину можно в мешочках из полотна, в стеклянных или железных банках. Ягодки не теряют полезных свойств в течение двух лет.

Из сушеного сырья заваривают чай при простудах. Особенно такой чай любят дети вместо таблеток.

Такая заготовка пригодится хозяйкам при приготовлении различных блюд: компотов, пирожков, вареников, кексов, сладкого супа и даже торта.

Из сушеной малины можно сделать необыкновенно ароматный малиновый порошок при помощи кофемолки. Применяется он так же как малина.

Как выбрать время для сушки листьев смородины и малины?

Натуральные травы, фрукты, цветы не могут заменить искусственные добавки к чаю. Вкус и аромат настоящих продуктов можно сразу отличить от «химии». Чай из листочков ягодных кустарников просто приготовить самим. Для этого необходимо знать время, подходящее для их сбора, чтобы они не потеряли все свои ценные качества.

Смородиновые листья богаты витамином C, чай из них укрепляет общее здоровье человека, оберегает от простудных заболеваний. Сбор листьев смородины и малины помогает при сердечно-сосудистых болезнях и бронхитах. Малиновые листочки понижают температуру и снимают воспаление.
Сырье собирают в пору цветения кустов (в это время в них максимальная польза) в солнечную сухую погоду. Поврежденные насекомыми или болезнями листочки не стоит собирать. Годятся только чистые зеленые листья.
Для сушки листики раскладывают тонким ровным слоем на поддоне. Помещают поддон в сухое место с хорошей вентиляцией. Сырье на солнце сушить нельзя. Через несколько дней заготовка для витаминного чая будет готова. Хранить ее можно в сухих стеклянных банках в темном месте.

Фото с сайта pixabay.com

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