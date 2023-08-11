Минтранс Новосибирской области рассказал, как таксистам стать легальными

Осталось меньше месяца до вступления в силу нового закона о такси, принятого в декабре 2022 года. Минтранс Новосибирской области рассказал малому бизнесу, как нужно подготовиться к нововведениям.

Согласно новому закону о такси, операторы обязаны будут передавать заказы только тем водителям, у которых есть разрешение на перевозки легковым такси.

— Если агрегатор накопит больше 0,01% заказов с водителями без разрешения за одни сутки, это повлечет лишение права на осуществление деятельности, — уточнили в Минтрансе.

При этом, проверять будут не только разрешение на перевозку у водителей, но и автомобиль. Теперь информация о таксистах, компаниях-перевозчиках и службах такси будет поступать в специальные реестры, которые введут после 1 сентября 2023 года.

Работать в такси теперь можно по найму (заключив трудовой договор), зарегистрировав ИП (или ООО), а также став самозанятым. Правда в последнем случае с получением разрешения придется подождать.

— Нужно подождать, пока в силу вступит статья 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По ней, с 1 сентября 2023 года Разрешения смогут получить и самозанятые. Пока их юридически выдать невозможно. Когда такая опция будет доступна, самозанятый в заявлении будет указывать только свои личные данные, — рассказали в региональном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что разрешения теперь будут выдаваться на юридическое лицо или ИП, а не каждую машину в отдельности. Его можно получить при помощи личного кабинета на сайте «Госуслуг» в разделе «Авто Права Транспорт» либо через обращение в Минтранс региона. Оно выдается не позднее 30 дней с момента получения заявки и действует на протяжении пяти лет.

Однако, участники рынка уверены, если закон начнет действовать в таком виде, более 90% перевозчиков в Новосибирске могут уйти с рынка, а стоимость поездок — вырасти в разы. Дело в том, что по новым правилам, таксисты должны будут получать полис ОСАГО, как юрлицо. Такая страховка стоит в несколько раз дороже обычной и может достигать 60 тысяч рублей за год.

К тому же в июне Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. В соответствии с документом, с 1 сентября 2024 года юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку такси, будет обязан застраховать свою ответственность на сумму от 2 млн руб. за причинение вреда жизни пассажира.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцам придется привыкать к высоким ценам на такси.