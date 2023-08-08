Бесплатные курсы по военной подготовке открылись в Новосибирске

Общественная организация “Звезда” предлагает всем желающим на две недели окунуться в армейский мир. Курсы военной подготовки готовы принять в свои ряды только мужчин от 18 лет. Информация о программе с 8 августа массово распространяется в социальных сетях, в официальных группах госучреждений. Участие в программе абсолютно бесплатное.

Баннер призывает сибиряков подготовить себя к защите Родины и своей семьи.

— Мы научим тактике ведения стрелкового боя, навыками управления БПЛА, тактической медицине. Пройдут занятия по боевой подготовке и основам ведения разведки. Жить участники будут в армейском палаточном лагере под Кольцово. В каждой палатке есть электричество и вода. Первая группа приступит к занятиям уже с 10 августа, — обещают организаторы курсов.

По телефону горячей линии, указанном на баннере, оператор уточнил, что на весь период учений курсанты будут обеспечены одеждой, едой и всем необходимым. Для работающих мужчин предусмотрено даже официальное письмо за подписью губернатора для предоставления оплачиваемого отпуска на две недели. Правда, решение финансовой стороны вопроса остается все-таки за работодателем.