Для школьников кардинально переписали 50 лет истории

Министр просвещения России Сергей Кравцов и помощник президента Владимир Мединский представили обновлённый учебник истории для старшеклассников, который увидит свет 1 сентября следующего года.

В нём полностью переписаны разделы, посвященные периоду 70-х – 2000-х годов, а также включен целый раздел с 2014 года по сегодняшний день — от Крыма до специальной военной операции. В них, в частности, рассказывается о «противостоянии с Западом», «украинском неонацизме» и «судьбе Донбасса».

— К 1 сентября 2024 года новые учебники по истории будут готовы, — цитирует Мединского ТАСС.

Кроме того, по словам помощника президента, новые учебники подготовлены для учеников 5-9-х классов. При этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что новый учебник истории для 10-11-х классов будет дешевле прошлой версии.

Ранее редакция сообщала, что в российских школах будут преподавать африканские языки.