«Бессмертный полк» вновь прошествует по улицам Новосибирска 9 мая

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, формирование колонны «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 9.00 напротив здания напротив дома №3 на Октябрьской магистрали.

— Муниципальные библиотеки, предприятия и организации города помогут распечатать фотографии с изображением ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Во всех филиалах муниципальных библиотек есть принтеры для черно-белой печати формата А4. Печать фотографий для горожан — бесплатная, — говорится в сообщении.

Цветная печать есть в библиотеке им. Лихачева (ул. Богдана Хмельницкого, 38), библиотеке им. Бажова (ул. Новогодняя, 11), библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (Красный проспект, 83). Кроме этого, 30 организаций города предлагают услуги по изготовлению штендеров. Полный их список можно найти на сайте мэрии.

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» имеет статус федеральной акции, поэтому для 2022 были разработаны новые рекомендации по оформлению ее символики. В этом году в логотипе расположена красная звезда c вписанным в нее образом Георгия Победоносца. При печати штендеров горожан просят обратить внимание на эти изменения.

Движение «Бессмертного полка» завершится у Дома офицеров (Красный проспект, 63), где пройдет праздничная военно-патриотическая программа для участников шествия и выставка ретроавтомобилей.