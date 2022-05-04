Бюджет Новосибирской области по расходам исполнен всего на 26%

В Минфине Новосибирской области заметили формирование в регионе новой «налоговой» тенденции — снижение темпов расходов в разрезе ряда отраслей.

— Наблюдаем у отдельных министерств и ведомств затруднение расходов, связанных с закупками, — сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве глава областного Минфина Виталий Голубенко. — Это видно из процента заявленных лимитов. Заявленные средства в течение апреля не привлекались.

С чем связано снижение и сколько торгов в итоге не были отыграны — глава министерства не конкретизирует. По расходам с начала года областной бюджет исполнен на 65 млрд рублей или на 26% от плана. Судя по комментариям в соцсетях, многие предприниматели отказывались от участия в госторгах, так как не понимали принципа ценообразования из-за резких скачков курса валют и роста цен, то есть не могли оценить возможность выполнения контрактов.

Для сравнения, по информации правительства Новосибирской области, с начала 2022 года в доходы бюджета поступили 86 млрд рублей, в том числе 69,3 млрд — собственные доходы (план выполнен на 40%). При этом динамика доходов оказалась разнонаправленной. С одной стороны,. С другой —

Кроме того, в 2022 году в регионе резко вырос объем налоговых вычетов.

— По итогам апреля объем возвратов по налоговым вычетам превысил 3,1 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года. Это обусловлено, прежде всего, сокращением в два раза сроков рассмотрения Федеральной налоговой службой заявлений на возврат по НДФЛ в связи с применением права на имущественные вычеты, — пояснил Голубенко.

Напомним, что сейчас в ряде регионов России тестируется применение законопроекта о новом налоговом режиме «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», принятого Госдумой РФ в третьем чтении. Согласно новым нормам, предприниматели, которые примут участие в эксперименте, будут платить только НДФЛ с зарплаты сотрудников. Взносы в социальные фонды за них заплатит государство. Только за счет этого налоговая нагрузка на бизнес снизится почти в два раза.

В то же время для бизнеса поднимется планка налогов (по сравнению с действующей упрощенной системой налогообложения, УСН) с 6 до 8% от доходов или с 15 до 20% от доходов за вычетом расходов. Новосибирская область в число «подопытных» регионов не входит. В то же время, как ранее сообщалось, депутаты регионального Заксобрания вышли на федеральных коллег с предложением по изменению ряда пунктов налогового законодательства: расширить круг объектов МСП, включаемых в бизнес, снизить ставку по НДС и некоторыми другими.

Ранее редакция сообщала, что в регионе планируют снизить ставки УСН и налогу на имущество.