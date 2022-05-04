Кассация оставила в силе приговор чиновнику и его жене за мошенничество с землей

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Советского районного суда Новосибирска, которым осужден бывший сотрудник администрации Барышевского сельсовета 32-летний Артем Дмитриев и его 36-летняя супруга Анастасия Дмитриева за мошенничество с земельными участками, сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что Дмитриев при пособничестве Дмитриевой мошенническим путем на основании подложных документов приобрел права на земельные участки, находящиеся на территории Барышевского сельсовета, причинив администрации Новосибирского района ущерб на общую сумму 8,5 млн руб.

По чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ Дмитриеву назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы, Дмитриева осуждена по ч. 5 ст. 33, чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы.

Суд кассационной инстанции согласился с правовой позицией прокуратуры о доказанности вины осужденных, правильности квалификации их действий и назначенного наказания, оставив кассационные жалобы стороны защиты без удовлетворения.

Ранее редакция сообщала, что чиновник из областного правительства помог знакомому выиграть торги на строительство детского сада. А также о том, что дефицит запчастей спровоцирует всплеск мошенничеств по ОСАГО.