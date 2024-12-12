Без отопления остались 36 домов в Новосибирске

В Новосибирске без теплоснабжения остались более 30 домов и 2 социальных объектов.

— Сегодня в 6 часов утра пришлось расширить зону отключения на прилегающие здания, — сообщили в СГК.

Согласно информации, предоставленной компанией, на данный момент в зоне отключения находятся 36 многоквартирных домов. 11 декабря подача тепла была приостановлена в домах по адресам: Лескова, 15; Военная, 9, 9/1, 9/2; Кирова, 3-3 и Ипподромская, 12а, 12.

Первоначально планировалось восстановить теплоснабжение до 20:00 11 декабря. Однако, в СГК заявили, что завершат работы лишь к 16:00 12 декабря.

Согласно прогнозам Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря температура воздуха в области опустится до -9 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска пообещал жителям решить проблемы с отоплением. Этой сфере ощутимо не хватает денег.