Детей мигрантов без знания русского языка запретили принимать в российские школы

В Госдуме приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Согласно данным на мониторе, за закон проголосовали 410 депутатов, один проголосовал против. Однако позже выяснилось, что голос «против» — системный баг.

Тестирование по русскому языку перед зачислением в учебное заведение теперь будет обязательным, его будут проводить бесплатно. Порядок проведения экзамена предстоит определить Министерству просвещения.

— Прежде чем зачислить ребёнка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка, — сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале.

Теперь документ предстоит рассмотреть Совету Федерации.

Стоит отметить, что накануне принятия данного законопроекта специальный представитель ГД по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин внёс поправки. Он предложил возложить на государство и налогоплательщиков подготовку детей мигрантов, не знающих русского языка. Однако депутаты проголосовали против, напомнив коллеге, что знание русского языка — это всё ещё обязанность, если есть желание попасть в нашу систему образования.

Напомним, законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов, проваливших тестирование по русскому языку, был внесён на рассмотрение Госдумы 25 ноября 2024 года. Среди его авторов: спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций — Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди».

Ранее инициативу парламентариев поддержал депутат новосибирского Горсовета Ростислав Антонов. Он отметил, что дети мигрантов, зачисляемые в российские школы без знания русского языка, значительно усложняют образовательный процесс как для своих одноклассников, так и для учителей.

— В классах с большим количеством учеников, не владеющим русским языком, низкая успеваемость. При этом новосибирцы стремятся перевести своих детей в другие школы, чтобы они хоть успевали по предметам и получали соответствующее образование. Ведь всегда успеваемость класса определяется по успеваемости самого слабого ученика. А так как незнающих русский язык учеников становится много, класс просто не получает знания в том объёме, который заложен в школьную программу. Не знающим русского языка и не понимающим его детям школьная программа недоступна, — высказался в разговоре с Infopro54 Ростислав Антонов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обнаружили 15 школ, в которых ученики абсолютно не говорят на русском языке и не понимают его. Это дети из семей мигрантов, недавно приехавших в сибирскую столицу. По словам администрации учебных заведений, в каждом классе в среднем до пяти таких учеников и это является серьёзной проблемой, потому что учителей никто не учил работать с такими детьми.