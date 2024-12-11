Мэр Новосибирска пообещал жителям решить проблемы с отоплением

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев высказался о проблемах с отоплением в городе и заверил, что их решение находится на контроле у администрации.

В мэрии признали, что перебои в системе отопления действительно существуют. По словам Максима Кудрявцева, в настоящее время в областной столице имеется множество изношенных коммуникаций, что приводит к коммунальным авариям.

Для решения этой проблемы мэрия активно ищет дополнительные источники финансирования, чтобы заменить старые теплосети, на которых происходят аварии. Хотя компания СГК и начала работы по переукладке труб, эта сфера, как отмечает градоначальник, остаётся крайне недофинансированной.

Напомним, что в 2024 году Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону. По итогам проверки Ростехнадзор выдал муниципалитету акт с замечаниями, содержащими 53 пункта.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске названы причины слабой подготовки домов к отопительному сезону. Проблемы выявлены в десяти управляющих компаниях