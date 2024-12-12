Первая ГЧП-поликлиника готовится к открытию в начале 2025 года

Первая ГЧП-поликлиника может открыться в начале 2025 года. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Напомним, две ГЧП поликлиники, по сообщению инвестора, уже построены и оснащены необходимым оборудованием, но до сих пор не начали прием пациентов. Глава региона пояснил с чем связана задержка с открытием.

— Важно не просто построить объект и передать его вместе с оборудованием медикам, важно, чтобы объект соответствовал всем условиям лицензирования. В ходе проверок, которые проводил Роспотребнадзор, было выявлено, что инвестор не выполнил отдельные требования СанПиНА. В частности, по современным требованиям, в медицинских зданиях стены должны иметь покрытие, которое позволяет проводить антибактериальную обработку дезинфицирующими средствами. При строительстве поликлиник был применён иной материал, — отметил Травников.

Глава региона отметил, что частный партнер пытался обосновать это наличием заключения Главгосэкспертизы на использование материалов, а также предложил проводить переделку за счет Минздрава области.

— Спорил он недолго, так как мы напомнили инвестору, что у нас заключен комплексный контракт, включающий эксплуатацию объекта. В итоге инвестор за свой счет устранил все замечания Роспотребнадзора, — пояснил губернатор.

При это он добавил, что эту работу приходится делать поэтапно, готовить и согласовывать проектно-сметную документацию, чтобы поликлиника строилась в соответствии с проектом.

— В отношении одной ГЧП-поликлиники полный перечень процедур выполнен. После новогодних праздников в нее заедут врачи. В 2025 году откроются еще две поликлиники. С остальными объектами, расположенными на левом берегу, сложнее. Нам не удалось привлечь достаточно дешевых денег для их строительства – грантов и бюджетных кредитов. На объектах часть финансирования составляют кредиты коммерческих банков. При нынешней ставке мы стоим перед дилеммой: опять тормозить строительство объектов до снижения ставки, либо настаивать на расторжении договора, забирать недострои и доводить их до ума самостоятельно, — подчеркнул Травников.

Напомним, в начале октября группа «ВИС» сообщила о том, что готовит к вводу в эксплуатацию третью поликлинику ГЧП-проекта — №27. В конце октября Стройнадзор подал к дочерней компании группы три иска. в ГК «ВИС» редакции Infopro54 пояснили, что иски связаны с поликлиниками №16 и №27, а также подчеркнули, что большая часть замечаний устраняется путём приведения в соответствие проектной и рабочей документации.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). До сих пор не начала работу. Вторая получила разрешение на ввод в сентябре. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе. В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

В ноябре 2024 года поликлиника №27 не прошла итоговую проверку инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские концессии предложили передать на проверку федеральным аудиторам. Еще два года назад региональная КСП рекомендовала достроить часть объектов за счет бюджета.