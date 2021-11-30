Без QR-кода откажутся лечить тяжелых сердечников?

В НМИЦ им. Мешалкина ввели доступ по наличию QR-кода. Об этом персонал учреждения сообщает на странице клиники в соцсети Вконтакте. Поводом для введения ограничения, по словам сотрудников, стала забота об эпидемиологической безопасности.

— При входе в учреждение сотрудник службы безопасности попросит вас предоставить двухмерный штриховой код (QR-код), подтверждающий факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенного заболевания; при наличии медицинских противопоказаний — медицинский документ, подтверждающий факт противопоказаний к прививке, — сообщают в медучреждении. — В условиях создавшейся эпидемиологической обстановки каждый из нас несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Надеемся на ваше понимание!

— Интересно, теперь люди без прививки не имеют право получить медицинскую помощь? — пишет одна из комментаторов. — Причем за свои же деньги. Что делать тем людям, которым уже назначен долгожданный прием?

В одной из соцсетей персонал клиники отключил возможность комментирования данного решения. Однако в другой, где такая возможность осталась, люди высказали свое возмущение.

Еще одна жительница Новосибирска приводит пример отказа людям в медпомощи в 2020 году.

— Вначале вы «кинули» пациентов в 2020 году, когда закрыли поликлиники, — напоминает женщина. — Пациенту с кардиостимулятором некуда пойти, кроме вас, это как пример. Сейчас больных людей с патологиями, которые и так живут иногда одним днем, вы решили заставить прививаться. Вы ведь врачи, и должны оказывать медицинскую помощь любому человеку. Мне стыдно за вас.

Стоит напомнить, что сегодня в регионе QR-коды посетители официально обязаны предъявлять только при посещении заведений общепита, а также культурных и спортивных учреждений, где в мероприятии принимают участие более 100 человек. Медицинских учреждений в данном списке нет. Как сообщается на официальном сайте НИМЦ, посещения пациентов родственниками проходят в цокольном этаже главного корпуса, посещения непосредственно в отделении — по пропуску от лечащего врача. При этом, как следует из информации на сайте НМИЦ им. Мешалкина, одной из основных миссий учреждения является приемно-поликлинический прием и оперативное лечение ведущими специалистами страны с использованием новейших технологий. Среди направлений работы — кардиология, аритмология, сердечно-сосудистая хирургия, наврология, нейрохирургия, онкология.

После публикации материала в редакцию поступил официальный комментарий от пресс-службы НМИЦ им. Мешалкина, где сообщается, что «центр осуществляет все обязательства по выполнению госпитализации, экстренной и неотложной помощи и лечению пациентов».

— Плановая госпитализация, экстренная и неотложная медицинская помощь, лечение пациентов проводятся в полном объеме. Одномоментно в Центре находятся более 650-ти пациентов, для которых встреча с новой коронавирусной инфекцией может иметь необратимые последствия. В зоне особого риска — дети и взрослые онкологического профиля, пациенты после сложных хирургических вмешательств на открытом сердце, — сообщили в пресс-службе клиники. — Во исполнение распорядительных документов Минздрава России и Роспотребнадзора в Центре Мешалкина соблюдают полный объем противоэпидемиологических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции: при входе пациенту и сопровождающим его лицам выполняют бесконтактную термометрию, в течение нахождения в Центре больные соблюдают масочный режим. Потоки пациентов, поступающих на госпитализацию и консультативный прием разделены. Амбулаторный прием пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями осуществляется в консультативно-диагностическом отделении, расположенном по адресу ул. 1905 года.

В комментарии также отмечается, что при госпитализации в центр все пациенты сдают мазок из носа и глотки для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции. До момента получения результатов анализа они изолированы от остальных больных. В связи с этим время ожидания оперативного вмешательства увеличивается. Вопрос о хирургическом лечении пациентов, прошедших вакцинацию, решается быстрее, сокращается время пребывания в стационаре.

— Наши пациенты осознают ценность своего здоровья, поэтому самостоятельно, в инициативном порядке, проходят вакцинацию, осознавая высокий риск развития тяжелых осложнений, — подчеркивает пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина. — Следует отметить, что уровень коллективного иммунитета внутри организации составляет практически 90%: как медицинский, так и административный персонал Центра прошел вакцинацию, либо планирует после решения вопроса о медотводе. В учреждении еженедельно централизовано проводят вакцинацию приглашённые бригады специалистов.