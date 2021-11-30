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Без QR-кода откажутся лечить тяжелых сердечников?

  • 30/11/2021, 12:15
Автор:
Новости Новосибирска
Ограничения, аналогичные тем, что действуют в общепите, ввела для пациентов клиника Мешалкина.

В НМИЦ им. Мешалкина ввели доступ по наличию QR-кода. Об этом персонал учреждения сообщает на странице клиники в соцсети Вконтакте. Поводом для введения ограничения, по словам сотрудников, стала забота об эпидемиологической безопасности.

При входе в учреждение сотрудник службы безопасности попросит вас предоставить двухмерный штриховой код (QR-код), подтверждающий факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенного заболевания; при наличии медицинских противопоказаний — медицинский документ, подтверждающий факт противопоказаний к прививке, сообщают в медучреждении. В условиях создавшейся эпидемиологической обстановки каждый из нас несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Надеемся на ваше понимание!

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В одной из соцсетей персонал клиники отключил возможность комментирования данного решения. Однако в другой, где такая возможность осталась, люди высказали свое возмущение.

Интересно, теперь люди без прививки не имеют право получить медицинскую помощь? пишет одна из комментаторов. Причем за свои же деньги. Что делать тем людям, которым уже назначен долгожданный прием?

Еще одна жительница Новосибирска приводит пример отказа людям в медпомощи в 2020 году.

Вначале вы «кинули» пациентов в 2020 году, когда закрыли поликлиники, напоминает женщина. Пациенту с кардиостимулятором некуда пойти, кроме вас, это как пример. Сейчас больных людей с патологиями, которые и так живут иногда одним днем, вы решили заставить прививаться. Вы ведь врачи, и должны оказывать медицинскую помощь любому человеку. Мне стыдно за вас.

Стоит напомнить, что сегодня в регионе QR-коды посетители официально обязаны предъявлять только при посещении заведений общепита, а также культурных и спортивных учреждений, где в мероприятии принимают участие более 100 человек. Медицинских учреждений в данном списке нет. Как сообщается на официальном сайте НИМЦ, посещения пациентов родственниками проходят в цокольном этаже главного корпуса, посещения непосредственно в отделении — по пропуску от лечащего врача. При этом, как следует из информации на сайте НМИЦ им. Мешалкина, одной из основных миссий учреждения является приемно-поликлинический прием и оперативное лечение ведущими специалистами страны с использованием новейших технологий. Среди направлений работы —  кардиология, аритмология, сердечно-сосудистая хирургия, наврология, нейрохирургия, онкология.

После публикации материала в редакцию поступил официальный комментарий от пресс-службы НМИЦ им. Мешалкина, где сообщается, что «центр осуществляет все обязательства по выполнению госпитализации, экстренной и неотложной помощи и лечению пациентов».

— Плановая госпитализация, экстренная и неотложная медицинская помощь, лечение пациентов проводятся в полном объеме. Одномоментно в Центре находятся более 650-ти пациентов, для которых встреча с новой коронавирусной инфекцией может иметь необратимые последствия. В зоне особого риска — дети и взрослые онкологического профиля, пациенты после сложных хирургических вмешательств на открытом сердце, — сообщили в пресс-службе клиники. — Во исполнение распорядительных документов Минздрава России и Роспотребнадзора в Центре Мешалкина соблюдают полный объем противоэпидемиологических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции: при входе пациенту и сопровождающим его лицам выполняют бесконтактную термометрию, в течение нахождения в Центре больные соблюдают масочный режим. Потоки пациентов, поступающих на госпитализацию и консультативный прием разделены. Амбулаторный прием пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями осуществляется в консультативно-диагностическом отделении, расположенном по адресу ул. 1905 года.

В комментарии также отмечается, что при госпитализации в центр все пациенты сдают мазок из носа и глотки для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции. До момента получения результатов анализа они изолированы от остальных больных. В связи с этим время ожидания оперативного вмешательства увеличивается. Вопрос о хирургическом лечении пациентов, прошедших вакцинацию, решается быстрее, сокращается время пребывания в стационаре.

— Наши пациенты осознают ценность своего здоровья, поэтому самостоятельно, в инициативном порядке, проходят вакцинацию, осознавая высокий риск развития тяжелых осложнений, — подчеркивает пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина. — Следует отметить, что уровень коллективного иммунитета внутри организации составляет практически 90%: как медицинский, так и административный персонал Центра прошел вакцинацию, либо планирует после решения вопроса о медотводе. В учреждении еженедельно централизовано проводят вакцинацию приглашённые бригады специалистов.

Фото со страницы клиники Мешалкина Вконтакте

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : медицина клиника мешалкина QR код


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