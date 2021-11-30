В России подорожали искусственные елки

Закупочные цены на искусственные ели выросли в этом году на 20%, сообщила РБК представитель сети «Ашан».

— Совладелица ретейлера «Максидом» Мария Евневич оценивает увеличение отпускных цен в среднем в 15%, уточняя, что в зависимости от производителя подорожание составляет от 5 до 30%, — пишет издание.

По словам ретейлеров, искусственные елки дорожают из-за динамики валютных курсов, стоимости сырья и перевозок. С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40–70%, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах — на 20%, отмечает РБК.

По словам директора по развитию производителя искусственных елей Max Christmas Андрея Фальгарова, которые приводятся в статье, рост цен помогает сдерживать перестройка рынка на закупки отечественной продукции. Но он также признает, что в этом году значительно выросла стоимость сырья.

— Меньше всего рост цен заметен в максимально независимой от импорта категории литых елок, там он составит около 10%, тогда как стоимость недорогой продукции, производимой из пленки ПВХ, увеличилась на 25%, в России такую пленку не производят, ее импортируют из Китая… В среднем искусственная литая ель высотой 1,8 метра в текущем сезоне стоит 20 тысяч рублей, комбинированная с литыми ветками — 12–14 тысяч рублей, простая пленочная — 7–8 тысяч рублей, — сообщает издание со ссылкой на Фальгарова.

Газета отмечает, что за последние годы россияне все чаще делают выбор в пользу искусственных елок, о чем свидетельствуют данные Рослесинфорга.