Без вариантов

На первой сессии депутатов законодательного собрания Новосибирской области одним из ключевых вопросов было избрание председателя регионального парламента. Обошлось без сюрпризов. В качестве кандидата был выдвинут только спикер шестого созыва Андрей Шимкив. Альтернатив, как от депутатских объединений, фракций, так и самовыдвиженцев не поступило.

— Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала Андрея Шимкива. Это волевой, умный руководитель, председатель совета шестого созыва под руководством которого шестой созыв умело организовал работу каждой фракции и каждого депутата, никто не был обойден вниманием. Все вопросы с правительством области решались без эксцессов, а работа парламента была нацелена на решение стратегически значимых для области задач, — заявил руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Андрей Панферов. — Всем депутатам предлагаю поддержать Андрей Шимкива в связи с отсутствием других кандидатур.

Губернатор Новосибирской области, глава реготделения «Единой России» Андрей Травников поблагодарил депутатов за результат голосования по формированию списка кандидатов на должность председателя.

— Я поддерживаю кандидатуру Андрея Шимкива. Он зарекомендовал себя как активный депутат, опытный политик, волевой руководитель. Мы с Андреем Шимкивым и Александром Карелиным шли на выборы одной партией, но в ходе избирательной кампании не раз декларировали, что какой бы исход выборов не был, мы не допустим злоупотребления правом большинства на площадке заксобрания. Мы будем делать все, чтобы заксобрание, не использовалось как площадка для отстаивания узкопартийных, и тем более узкоотраслевых интересов, — пообещал Травников. — Андрей Иванович продемонстрировал верность таким подходам в шестом созыве, будет удовлетворять им и в седьмом созыве. На такую же работу я буду настраивать коллег, членов областного правительства и своих однопартийцев. Прошу подержать кандидатуру Андрея Шимкива. С таким председателем и составом регионального парламента мы сможем выполнить все амбициозные задачи.

Глава фракции КПРФ в региональном парламенте Владимир Карпов сообщил, что выступление губернатора в значительной степени совпадают с мотивировкой, которой руководствовалась фракция КПРФ в региональном парламенте, приняв решение о консолидированной поддержке Андрея Шимкива.

—Декларация о том, что нужно соблюдать демократию в рамках парламента, хватает, но не всегда они воплощаются в реальную ситуацию, которая есть в заксобрании Новосибирской области. Здесь не будет ни лукавства, ни лицемерия, что шестой созыв для депутатов был конструктивным и комфортным. Все фракции и депутаты имели возможность для реализации себя. Есть шанс, что в седьмом созыве, при избрании Андрея Шимкива, этот подход сохранится, — пояснил Карпов. — Во-вторых, правильно работающее заксобрание реализует в законопроектах главные болезненные проблемы экономики, социальной жизни, для решения вопросов, волнующих жителей Новосибирской области, наших избирателей. Эту традицию нужно продолжить в седьмом созыве. Это наше напутствие. И еще один момент: взаимоотношения с исполнительной властью, органами местного самоуправления. В шестом созыве была продемонстрирована конструктивная работа и думаю, что эту линию нужно продолжить. Думаю, что это будет сделано. Исходя из этого прошу поддержать кандидатуру Андрея Шимкива на должность спикера заксобрания.

Глава реготделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов заявил, что Андрей Шимкив «прошел большую жизненную политическую школу, является талантливым, ярким, волевым и решительным руководителем».

— Под руководством Андрея Шимкива нам удалось достичь межфракционного согласия, гармонизации партийных взаимоотношений. Значимость и влияние заксобрания на общественно-политическую жизнь области заметно возросли, — констатировал Кубанов. — Нам депутатам нередко приходится идти на компромисс, тяжело делать выбор, но сегодня мы голосуем с легким сердцем. Андрей Иванович должен быть председателем заксобрания. «Справедливая Россия» голосует за Шимкива.

В свою очередь Андрей Шимкив напомнил коллегам о работе депутатов шестого созыва, поблагодарил губернатора и правительство Новосибирской области за поддержку, а также прокомментировал свое решение вновь занять пост спикера законодательного органа власти региона.

— Решение выдвинуть свою кандидатуру осознанно, хотя и не столь дерзко как в 2015 году. Сегодняшнее решение направлено на завтрашний день, а все наши законы и успешно реализованные проекты — основа и опора для движения вперед, — заявил Шимкив. — В новый созыв вошли 30 новых депутатов. Это успешные люди, бывшие министры — почту за честь работать в такой команде. У меня горят глаза, я вижу ваши горящие глаза, в случае вашей поддержки и моего избрания на должность доверие моих избирателей умножится на доверие каждого из вас. Сделаю все чтобы оправдать его.

По результатам тайного голосования Андрей Шимкив получил 73 голоса. Напомним, в первой сессии седьмого созыва приняли участие 73 депутата (избрано 76). Кворум составлял 38 голосов. 3 депутата отсутствовали по уважительным причинам.

По итогам выборов 13 сентября по фракции «Единая Россия» в региональном парламенте 46 депутатов, в КПРФ — 13 депутатов, ЛДПР — 6, «Новые люди» — 3, «Справедливая Россия» — 2, «Партии пенсионеров» — 2, 4 независимых депутатов.

Фото пресс-службы регионального парламента