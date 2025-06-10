Безопасность детей: в Новосибирске обновляют тротуары и устанавливают освещение у школ

В целях повышения безопасности детей по дороге в школы, в текущем году будут реализованы проекты по модернизации пешеходных зон, включающие установку освещения, ремонт тротуаров и другие улучшения, на что выделено около 180 миллионов рублей. По заявлению мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, все участки, требующие внимания, были выявлены и включены в план работ.

— Мы заранее, в начале лета, начинаем подготовку к новому учебному году. Проводится масштабная работа по капитальному ремонту школ, в которой задействованы 20 объектов, на что направлено 2,3 миллиарда рублей. Наряду с ремонтом зданий и внутренней отделкой, критически важно обеспечить безопасные маршруты для школьников. В текущем году мы обновляем более 100 тротуаров в Новосибирске, на что выделено свыше 300 миллионов рублей. Важно, чтобы на путях следования учеников были соответствующие дорожные знаки, правильно оформленные пешеходные переходы и освещение, — подчеркнул глава города.

По информации от начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александра Стефанова, в 2025 году запланировано нанесение 20 тысяч квадратных метров дорожной разметки с использованием термопластика на 155 участках вблизи школ. Возле пешеходных переходов у школ будет установлено около 800 дорожных знаков, два светофора типа Т.1 и девять светофоров типа Т.7, а также отремонтировано 18 тротуаров.

— Запланировано создание уличного освещения на 47 объектах возле 37 образовательных учреждений. На данный момент работы завершены на 26 объектах у 25 школ. Кроме того, дополнительно планируется обустройство искусственных дорожных неровностей с нанесением необходимой разметки на восьми участках, — отметил Александр Стефанов.

В рамках программы по созданию безопасных маршрутов для школьников осуществляется строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в створе улицы Светлой, расположенной в Калининском районе. Окончание работ запланировано осуществить до конца текущего года.