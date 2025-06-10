Дело экс-главы Центра водных видов спорта рассматривает новосибирский суд

Экс-директора МАУ ДО «Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрия Оленикова обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере. Его дело начал рассматривать Октябрьский районный суд.

Следствие полагает, что с 2020 по 2023 год Дмитрий Олеников платил за коммунальные услуги и аренду бассейна, которым спортшкола не пользовалась. Бывший директор передал бассейн другой организации, предоставляющей услуги по организации обучения детскому плаванию. В результате растрата составила более 6,8 миллиона рублей.

По версии следствия Олеников брал взятки с октября 2020 по февраль 2024 года. Представитель организации передал ему в совокупности 1,4 миллиона рублей за аренду бассейна. При этом «Центр ВВС» не имел с компанией ни фактических, ни юридических связей.

Свою вину Дмитрий Олеников не признает. Дело продолжат рассматривать 18 июня.

Напомним, уголовное дело в отношении Оленикова было возбуждено в апреле 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что дело Игоря Украинцева поступило в суд Новосибирска. Депутат обвиняется в получении взятки.