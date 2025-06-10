Выдача автокредитов в России в мае упала вдвое

В мае 2025 года Россия выдала 90,9 тысяч автокредитов, что на 44,5% меньше, чем годом ранее.

По словам Сергея Целикова, директора аналитического агентства «Автостат», основная причина снижения — уменьшение числа кредитов на подержанные автомобили. Их объем упал на 65,5%, до 33,3 тысяч штук.

Выдача автокредитов на новые машины снизилась всего на 15% (до 57,6 тыс. кредитов). Более того, по сравнению с апрелем зафиксирован небольшой рост (на 1,25 тыс. кредитов, до 56,35 тыс.).

К апрелю средняя ставка по кредитам на новые автомобили выросла на 0,2 процентных пункта и достигла 13,2%. Ставка по подержанным машинам осталась на прежнем уровне — 26,5%.

В мае общий объем выданных кредитов составил 116 миллиардов рублей, что на 49,6% меньше, чем в прошлом году (229,7 миллиарда рублей), отметил аналитик.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя стоимость нового авто в Новосибирской области выросла до 3,9 млн рублей. Однако некоторые модели стали доступнее.