Безопасность дорожного движения подорожает

Правительство Новосибирской области утвердило изменения в программу безопасности дорожного движения на период 2021-2023 годов. Как следует из доклада главы регионального Минтранса Анатолия Костылевского, изменения связаны с увеличением объема финансирования ключевых мероприятий программы.

— Изменения в программу внесены в связи с необходимостью корректировки показателей объема финансирования программы, утвержденные законом Новосибирской области «Об областном бюджете», — сообщает министр. — Показатели объемов финансирования мероприятий программы на период 2021-2023 годов увеличились на 174,7 млн рублей и составили 2,9 млрд. Средства областного бюджета увеличились на 162,3 млн, местных бюджетов — на 10,7 млн, средства внебюджетных источников — на 1,7 млн. Увеличение финансирования в 2021 году — 106,4 млн, 2022-м — 68,3 млн, 2023-м — без изменений.

В 2021 году увеличение коснулось таких мероприятий программы безопасности дорожного движения, как строительство и реконструкция светофорных объектов (+7млн), совершенствование системы маршрутного ориентирования (+25,3), строительство тротуаров (+30,3), строительство остановочных пунктов (+10,6), монтаж искусственного освещения (+9,6), нанесение разметки автомобильных дорог (+11,7) и устройство системы контроля массы движущихся транспортных средств на дорогах регионального и муниципального значения (+26,5).

Что касается следующего года, то здесь по некоторым позициям, наоборот, наблюдается снижение.

— Строительство тротуаров — небольшое уменьшение (-15,2), — сообщает Анатолий Костылевский. — Строительство остановочных пунктов — увеличение (+30,9). Уменьшение — по тем позициям, где идет передвижка на 2021 год с 2022 года: строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения (-9,8), строительство искусственного освещения (-13).

По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, вносимые в программу изменения предусматривают корректировку плановых значений основных целевых индикаторов: сокращение количества ДТП с пострадавшими по сравнению с 2013 годом, увеличение количества пропагандистских и профилактических мероприятий, увеличение планового значения нанесенной на дорогу разметки и увеличение количества законченных в результате строительства и реконструкции светофорных объектов, а также увеличение количества установленных и замененных дорожных знаков.