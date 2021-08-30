Область обязывается направить на инфраструктуру для бизнеса 8,3 млрд рублей

Минфин Новосибирской области разработал дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств региона перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. Речь идет о займах, которые были предоставлены регионам в декабре 2020 года по поручению президента РФ: 8,8 млрд рублей со сроком гашения в 2021-2029 годах.

— Правительство РФ сейчас принимает меры не только по снижению финансовой нагрузки на бюджеты субъектов федерации, но и по стимулированию инвестиционной активности, поэтому одно из условий реструктуризации, которую мы получили в 2020 году, и той, которую получим в 2021: направление высвобождаемых ресурсов на инфраструктурные проекты, необходимые для реализации частных инвестиционных инициатив, — сообщил на заседании правительства министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Если регион не справится с этим обязательством, то должен будет вернуть разницу равными долями в федеральный бюджет в период с 2025 по 2027 годы.

Судя по информации, представленной министерством, с 2021 по 2024 год область должна была возвращать по бюджетному кредиту по 440 млн рублей в год. С 2025 по 2029 год — по 1,4 млрд рублей. Объем высвобождаемых средств, которые регион должен направить в объекты инфраструктуры, — 8,36 млрд рублей.

— Реструктуризация предполагает, что область подставляет плечо и создает необходимую инфраструктуру для бизнес-ориентированных инвестпроектов, — подчеркнул Голубенко.

Решением правительства области проект закона направлен на рассмотрение регионального парламента. Его необходимо принять до конца 2021 года и направить в Минфин РФ.

Напомним, в 2015 году регион реструктурировал бюджетный кредит в размере 4,1 млрд рублей, который получал на строительство реконструкцию и капремонт автодорог. Период погашения займа — 2025-2034 годы. В 2017 году область реструктурировала первую часть займов, полученных на частичное покрытие дефицита регионального бюджета в сумме 14,9 млрд рублей с погашением в 2017-2025 годах. В 2020-м — вторую часть на 13,4 млрд рублей с погашением в 2020-2029 годах. Общий объем реструктурированных обязательств бюджета сейчас будет оцениваться в 26,4 млрд рублей.