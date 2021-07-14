Безопасность российских объектов транспорта обсудили в Горно-Алтайске

В ходе совещания генеральный директор государственного предприятия подчеркнул важность контроля и поддержания должного уровня оказания услуг по обеспечению безопасности объектов транспорта России от противоправных посягательств и актов незаконного вмешательства.

Алексей Ковыршин отметил: ведомственная охрана Минтранса России уже более 18 лет обеспечивает защиту и охрану порядка тысячи таких транспортных объектов, как морские и речные порты, аэропорты и объекты дорожного хозяйства. В комплексе оказываются услуги по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры на территории всей страны.

На территории Республики Алтай обязательства по защите и охране от актов незаконного вмешательства и противоправных посягательств осуществляет Сибирский филиал ведомственной охраны Минтранса России. Под защитой и охраной филиала находится международный «Аэропорт Горно-Алтайска», объекты аэронавигации, Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агенства (ФКУ Упрдор «Алтай» ), мост через реку Катунь.

Присутствующий на мероприятии глава Республики Алтай — Олег Хорохордин выразил благодарность руководству государственного предприятия за эффективную работу по организации антитеррористической защищенности в зонах транспортной безопасности объектов подведомственных ФГУП «УВО Минтранса России» на территории Горного Алтая.

«Мы высокими темпами развиваем автомобильное и авиационное сообщение. Уверен, совместными усилиями мы укрепим транспортную безопасность на территории Республики Алтай», — сказал Олег Хорохордин, приветствуя участников совещания.

В знак сотрудничества Генеральный директор государственного предприятия Алексей Ковыршин вручил главе региона Благодарственное письмо от имени ФГУП «УВО Минтранса России» .