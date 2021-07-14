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За ростом цен на металл может последовать рост тарифов

  • 14/07/2021, 16:00
Автор:
Новости Новосибирской области
Эксперты отмечают, что удорожание металла больнее всего ударило по коммерческим и промышленным стройкам, а также по ремонтным кампаниям ресурсных организаций.

По данным Сибирского центра ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике, а также Новосибирского реготделения «Опоры России», в 1 квартале 2021 года по сравнению с 4 кварталом 2020-го цены на металлические конструкции и арматуру в регионах Сибирского федерального округа в среднем выросли на 20-30%, на оцинкованный профнастил — более чем на 80%. В результате выросла стоимость стройматериалов, в которых присутствует доля металлических конструкций: ЖБИ-панели — на 3,9%, ЖБИ-сваи — на 9,3%. Кабельная продукция с жилами из алюминия и меди подорожала на 12,3%, трубы стальные электросварные — на 26,4%.

Новости Новосибирска

Государственные и муниципальные контракты не успевают за ростом цен

Во 2 квартале динамика сохранилась. В среднем цены на металлоконструкции в Новосибирской области выросли на 20-30% (лист стальной сегодня стоит около 100 тысяч рублей за тонну, прокат угловой — 80 тысяч рублей за тонну, арматура горячекатанная — 65-70 тысяч рублей за тонну). Листовая сталь (горячекатанная и холоднокатанная) выросла в цене за полгода по разным видам толщины листа от 87 до 124%. Оцинкованный лист, из которого производят вентиляцию, водостоки, ограждения, электронные приборы, фасад и кровлю, подорожал на 79%.

— Рост цен на мировых рынках и отношение поставщиков привели к тому, что повышение цен произошло  по всему рынку на все позиции стройматериалов. С ноября прошлого года цены на металлургическую продукцию и арматуру выросли почти на 90%, кирпич — 50%, древесина и изделия из нее — на 40%, электромонтажное оборудование и кабели — 30%, отделочные материалы — от 15-30%, — комментирует ситуацию кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

В итоге в конце июня Минэкономразвития РФ предложил ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии — с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно. За это время ведомство также предложило разработать постоянно действующий механизм, который «позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры — в том случае, конечно, если ситуация продолжится и в следующих годах, — уже в бюджете».

Резкое увеличение себестоимости создает огромные трудности в  реализации строительных проектов на всех уровнях: у государственных,  муниципальных,  у коммерческих и частных заказчиков. Основная проблема — потеря рентабельности заключенных контрактов, часто отказ от их исполнения, а также от заключения новых контрактов. По сути, контрактная система (ФЗ-44 и ФЗ-223), рассчитанная на стабильную экономическую  ситуацию, сейчас не работает, — констатирует Эдуард Коложвари.

По его мнению, большие инфраструктурные объекты с госучастием от такой динамики цен пострадать не должны. В том числе благодаря вышеназванному постановлению правительства и ФАС. Однако данная норма не спасает малый бизнес, который, как правило, заключает контракты до 1 года и на небольшие суммы. Напомним, на этой неделе «Опора России» выступила с официальным обращением о корректировке ситуации со стройматериалами, чтобы избежать срыва контрактов в сфере строительства и капремонта со стороны компаний малого и среднего бизнеса.

Что касается себестоимости жилищного строительства, то она возросла на 7-15%, и застройщики перекладывают эти затраты на покупателей, — говорит Коложвари. — Для возведения большинства  объектов сегодня применяется проектное финансирование. Все застройщики сейчас находятся в переговорах с банками, но, насколько я знаю, конкретных итогов договоренностей пока нет. Банки не могут допустить снижения рентабельности объектов, а значит, будет возрастать лимит кредитования и цена квадратного метра.

При этом он подчеркивает, что увеличение цены квадратного метра с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России (увеличение ключевой, а с ней и ипотечной ставки) охлаждает рынок: если встанут продажи, то обанкротятся сами застройщики, будет много недостроя и большие социальные  проблемы.

Еще больнее рост цен на металл ударил по сегменту коммерческого и промышленного строительства.

— Условный метр готовой площади подорожал на 50%. Ресурсов под подобное удорожание у бизнеса нет, большинство отказывается от строительства или ремонтов, что тормозит развитие бизнеса и страны, — заявляет Эдуард Коложвари. — Все участники рынка и регуляторы понимают ситуацию. Запланированные объекты должны быть сданы в срок. Где это возможно, проблемы решаются переговорами и снижением нормы рентабельности. В остальных случаях остается надеяться, ФАС и суды, скорее всего, не будут проявлять большую принципиальность и сурово карать за отказы от исполнения контрактов.

Напомним, недавно правительство Новосибирской области признало, что допускает удорожание строительства ледовой арены на 30%.

Кандат экономических наук, доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг также прогнозирует, что рост цен на металл дополнительно сподвигнет продолжение роста цен на первичное жилье. Это окажет ответное негативное влияние на строительную отрасль и в будущем может повлечь снижение объемов продаж квартир до 10%. По ее словам, повышение цен на металл на мировом рынке окажет влияние и на другие отрасли России: автомобилестроение, производство комплектующих, деталей, изделий из металла. Это произойдет через 3-6 месяцев.

— Удорожание черного металла привело практически к двойному удорожанию всех изделий из него, в том числе труб. С учетом высокой изношенности тепловых сетей проведение плановых летних и аварийных ремонтных работ существенно подорожает, при этом тарифы на энергоносители не учитывают такого роста цен, что, безусловно, скажется не только на объемах проведения ремонтных работ, но и на финансовых показателях компаний теплоэнергетики, — рассуждает кандидат географических наук, заместитель заведующего кафедрой экологической безопасности и управления природопользованием НГУЭУ Ольга Тарасова. — Кроме того, ажиотажный спрос и простои предприятий в периоды введения противокоронавирусных мер привели к возникновению дефицита металлопроката и изделий из него, поэтому срываются сроки поставки труб и комплектующих, что существенно увеличивает сроки проведения ремонтов. Ресурсные компании несут дополнительную финансовую нагрузку, оплачивая штрафы за задержку ремонтов.

В текущем моменте, по ее наблюдению, увеличение сроков проведения ремонтных работ дестабилизирует и так сложную дорожную ситуацию, тупики и объезды создают дополнительные заторы на дорогах, увеличивают в разы время перемещения из одного места города в другое, препятствуют нормальной работе скорой помощи, создают другие трудности жителям.

— Объективно стоит ожидать предложения предприятий теплоэнергетики о пересмотре и увеличении тарифов на теплоноситель, — предупреждает Тарасова. — Но, скорее всего, увеличить пропорционально тариф не получится, из-за особенностей тарифообразования на энергоресурсы, и компании будут вынуждены нести самостоятельно часть увеличившейся финансовой нагрузки, что снизит их прибыль и возможности для расширения деятельности.

На отрасли ЖКХ, пищевой, химической, деревообрабатывающей промышленности рост цен на металл окажет незначительное влияние и повлечет ответный рост не более чем на 3-5%.

— Можно однозначно констатировать, что мы наблюдаем продолжающееся снижение платежеспособного спроса населения. Подобные экономические явления только ухудшают финансовое положение наших соотечественников, подорванное до этого серьезными ударами мировой эпидемии, локдаунами и ограничениями в хозяйственной деятельности, —  резюмирует Татьяна Гениберг.

Фото: pixabay.com автор: peter731

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика рост цен на стройматериалы Рост цен на металл бизнес


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