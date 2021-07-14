Рекламодателям

Выгодно ли покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки?

  • 14/07/2021, 16:41
Недвижимость
Со 2 июля изменились условия госпрограмм «Льготная ипотека на новостройки» и «Семейная ипотека».

В рамках первой ставка повышена с 6,5 до 7% годовых, а лимит по кредиту уменьшен с 6-12 млн до 3 млн рублей. Действие второй теперь распространяется также и на семьи с одним малолетним ребенком.

По данным аналитического центра ГК «Расцветай» (опрос 23 банков, имеющих офисы в Новосибирске), после изменения условий по ипотеке с господдержкой ставка колеблется от 5,7 до 6,8%.

По собственным программам банков в Новосибирске ипотеку на квартиры в новостройках можно взять по ставке от 7,4 до 11,9%. Кредит по программе «Семейная ипотека» в новосибирских банках выдают по ставке от 4,7 до 6%. Чего ждать после изменения ипотечных программ и каким будет спрос на новостройки — расскажем в этом материале.

— Принципиально ничего не изменится. Действительно, ставка по льготной ипотеке немного повысилась, но и в стандартных программах на новое жилье процент тоже станет выше, потому что увеличилась ключевая ставка. Льготная ипотека, как и прежде, будет сдерживать соотношение между первичным и вторичным рынками жилья. При прочих равных условиях примерно на 15% станет выгоднее покупать «первичку», — комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — Изменится структура покупательского спроса. Будет невыгодно покупать инвестиционную квартиру. Предположим, у застройщика покупаешь квартиру под 6,8%, а у инвестора — уже под 9%, и при той же сумме кредита ориентировочно переплата получается на 13% больше. Теперь программа ипотеки с господдержкой рассчитана на тех, кому квартира нужна именно для проживания, а не для перепродажи. В связи с тем, что с рынка уйдет инвестиционное жилье, будут изменения в квартирографии строящихся объектов. Станут востребованы большие квартиры с более функциональными планировками. К примеру, при равной площади двушки-студии будут пользоваться большим спросом, чем однокомнатные, или же двухкомнатная-студия с тремя окнами, будет больше пользоваться спросом, чем с двумя.

В пресс-службе ГК «Расцветай» отмечают: после изменений условий льготной ипотеки спада продаж не заметили.

— Во многом поддерживать рабочий уровень спроса на рынке поможет программа семейной ипотеки, которая сохраняет выгодную ставку и прежнюю максимальную сумму кредита, но распространяется теперь и на семьи с одним ребенком, если он родился в 2018 году или позже, — считают в компании.

ЖК «Расцветай на Гоголя»

Среди всех предложений на рынке ипотечного кредитования программа с господдержкой, как и прежде, остается самой оптимальной, потому что подходит всем категориям граждан. В отличие от стандартных предложений у потенциальных покупателей жилья в новостройках есть возможность снизить переплату по жилищному кредиту на приличную сумму.

Переложим все на язык цифр. Стоимость двухкомнатной квартиры с трехметровыми потолками (73 кв. м) в доме №4 ЖК «Расцветай на Гоголя» — 6 970 000 млн. В случае оформления ипотечного кредита на 20 лет с первоначальным взносом 3 970 000 млн при ставке в 7,4% ежемесячный платеж будет равен 23 984,69 рубля, а при тех же условиях, но при 5,7% сумма ежемесячных выплат составит 20 976,96 рубля. За весь период экономия — 721 855,2 рубля.

«Расцветай на Обской»

Проекты ГК «Расцветай» можно приводить как пример тщательного выбора локаций для жилых комплексов, который гарантирует инвестпривлекательность квартир и достаточность инфраструктуры. Широкая ассортиментная линейка планировок также работает на ликвидность квартир и позволяет каждому найти в домах от «Расцветая» свой вариант — от студии до хайфлэта. Каждый объект — это более десяти видов планировок, в некоторых жилых комплексах есть необычные для новосибирского рынка квартиры со вторым светом, с высотой потолка более 5 метров.

ГК «Расцветай»

Центральный офис продаж:
ул. Фрунзе, 228, офис 1
тел.: +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
Instagram
«ВКонтакте»
Facebook
«Расцветай.Онлайн»

Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Гоголя». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк ДОМ.РФ» и др.

Рекламный материалФото предоставлено пресс-службой компании

876

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : Сергей Николаев новостройки недвижимость ипотека ГК Расцветай


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Безопасность российских объектов транспорта обсудили в Горно-Алтайске

14/07/2021, 16:22

В Тыве ввели новые ограничения: рестораны и кафе закрываются

14/07/2021, 11:07

На границе с Китаем задержали 8,5 тысяч кубометров лесоматериалов из Иркутской области

13/07/2021, 17:08

Добыча золота загрязнила тысячу километров рек в Сибири

12/07/2021, 17:23

Актуальный разговор

Актуальный разговор

В Новосибирске мы тестируем «пилот» оптового продовольственного маркетплейса

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области планируют в 2 раза увеличить темпы газификации

14/07/2021, 19:22

Бизнес-сообщество Новосибирска призвали вакцинировать сотрудников

14/07/2021, 19:14

«Балтика» вышла на Wildberries с безалкогольной продукцией

14/07/2021, 18:36

«Старайтесь, мужики»: мэр проконтролировал ход строительства теплотрассы на Богаткова

14/07/2021, 17:30
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Марина Гусева (Гуляева): Как не разочароваться в своем бизнесе
1/07/21, 9:00
Новости компаний

ВТБ снижает на 2 п.п. ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога

14/07/2021, 17:13

Клиенты Банка «Левобережный» могут оплачивать покупки по QR-коду

14/07/2021, 17:09

Возьмите ипотеку в Банке «Левобережный» и снизьте ставку

13/07/2021, 15:54

ВТБ улучшает условия по кредитам наличными

13/07/2021, 14:30

Цифровые достижения в строительной отрасли будут представлены в работах журналистов в номинации «Свой дом» конкурса «Сибирь.ПРО»

13/07/2021, 11:42

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

В Новосибирской области планируют в 2 раза увеличить темпы газификации

Бизнес-сообщество Новосибирска призвали вакцинировать сотрудников

За ростом цен на металл может последовать рост тарифов

Решение о том, в каком формате начнется учебный год в Новосибирске, примут в начале августа

Документы для запуска обязательной вакцинации в Новосибирской области уже готовы

Финансы

Новости Новосибирска

Банки готовы добавить 10% к госдоплатам на школьников

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

Новосибирские МФО выдали займы почти 26 млрд рублей

Политика

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть: Требования импичмента — это вопрос политической культуры

К «мусорному» полигону подтянули федеральную политику

«Партия Роста» выбрала, кого будет двигать в Госдуму

Депутатов регионального парламента попросили «не зарываться в финансовые вопросы»

Александру Морозову нашли замену

Недвижимость

Новости Новосибирска

Дебиторку застройщика ЖК «Новомарусино» снова выставили на торги

Сибиряки будут в два раза чаще оформлять семейную ипотеку

Прекрасный Красный: изучаем жилой комплекс на главной улице Новосибирска

«ВИРА-Строй» построит жилье вдоль Винаповского моста

Участки под жилищное строительство в Новосибирске оказались не востребованы

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

МТС, МФТИ и СКОЛКОВО приглашают в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» бакалавров из Новосибирска

Агропром

Новости Новосибирска

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

Транспорт

Новости Новосибирска

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Каршеринг «Делимобиль» предложит в Новосибирске аренду фургонов

Из-за проектировщиков сдвигаются сроки работ на дорогах области

Медицина

Новости Новосибирской области

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Авто

Новости Новосибирской области

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

Туризм

covid-19

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

Общество

Новости Новосибирска

Конфликт с мусорным полигоном неизбежен

Решение о том, в каком формате начнется учебный год в Новосибирске, примут в начале августа

Документы для запуска обязательной вакцинации в Новосибирской области уже готовы

Андрей Травников: Наверное, нужно поднять кого-то со стульев и отправить на места наводить порядки

УФАС: Рост цен на овощи связан с сезонностью и увеличением себестоимости

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска