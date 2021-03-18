Безопасные и быстрые платежи по QR-коду в Банке Акцепт!

В чем преимущества для физических лиц рассказали эксперты банка.

В первую очередь, это безопасно. Оплачивая покупки по QR-коду, можно быть уверенным в безопасности платежа. Не нужно использовать банковскую карту, данные которой могут быть украдены во время оплаты.

Несомненным фактором является удобство. Смартфон всегда с собой, поэтому клиент просто выбирает приложение банка и проводит оплату. К тому же для оплаты по QR-коду достаточно иметь счет без привязанной к нему карты.

Как и в случае со стандартными переводами через СБП – это быстро. Списание средств со счета происходит за 15 секунд.

Даже современные модели телефонов не всегда имеют функцию для осуществления оплаты смартфоном через NFC. В случае с СБП в ней нет необходимости, оплата производится путем сканирования QR- кода и оплаты с помощью мобильного приложения банка.

Воспользуйтесь новой функцией в мобильном приложении Акцепт-онлайн и сделайте оплату товаров и услуг еще удобнее и безопаснее!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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