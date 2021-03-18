ВТБ и Альянс Алтын запустили производственный комплекс по освоению золоторудного месторождения Джеруй в Кыргызской Республике

Он позволяет реализовать полный производственный цикл от получения руды до производства золота. В торжественном запуске комплекса по видеосвязи приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент-председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин. На церемонии открытия объекта присутствовали Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент «Группы Альянс» Муса Бажаев.

В ходе строительства был обустроен горный карьер, расположенный на высоте 3 800 метров над уровнем моря, создана вся необходимая инфраструктура, включая автомобильные дороги и объекты энергоснабжения. Также был введен в эксплуатацию комплекс сооружений производственной линии, включающий золотоизвлекательную фабрику мощностью по переработке 1,3 млн тонн руды в год, в состав которой входят дробильный комплекс, участок сгущения и выщелачивания, цех воздухоподготовки с кислородной станцией и корпус электролиза и плавки.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ (ПАО):

«Освоение месторождения Джеруй – это крупнейший инвестиционный проект в Кыргызской Республике, реализуемый российским инвестором, а также первый подобный проект для банка ВТБ в этом регионе. Успешный ввод объектов в эксплуатацию подтверждает наличие необходимой продуктовой и отраслевой экспертизы у команды банка для реализации масштабных трансграничных сделок проектного финансирования и открывает дальнейшие возможности для работы крупного российского бизнеса в перспективных отраслях экономики страны. Отмечу, что проект имеет важное социально-экономическое значение для Кыргызстана. Джеруй является одним из крупнейших месторождений в стране по объемам разведанных запасов золота, и его разработка даст мощный импульс для экономического роста и развития страны. Кроме того, проект Джеруй обеспечит порядка 1000 рабочих мест».

Муса Бажаев, президент АО «Группа Альянс»:

«Сегодня мы не просто запускаем золоторудный комбинат ― мы открываем новую страницу в истории взаимодействия стратегических партнеров – Российской Федерации и Кыргызской Республики. Российские участники проекта – Банк ВТБ и «Группа Альянс» – отдавали себе отчет в том, какая ответственность лежит на них за успех предприятия. И уверен, что мы справляемся с поставленными задачами. Построенный золоторудный комбинат — передовое, экологически чистое и безопасное производство, использующее самые современные технологии. Золотоизвлекательная фабрика будет выпускать 4-5 тонн и более золота в год. Предприятие будет отличаться высокой бюджетной эффективностью. Джеруй уже вносит свой вклад в устойчивое развитие Кыргызской Республики. Инвестиции в проект на сегодня превысили 400 миллионов долларов, а за период его жизни составят более 600 миллионов. Кыргызстан получит от Джеруя более миллиарда долларов налоговых платежей и отчислений в социальные фонды».

В апреле 2018 года банк ВТБ подписал с компанией «Альянс Алтын» кредитное соглашение о предоставлении проектного финансирования на комплексное освоение второго крупнейшего в Кыргызстане золоторудного месторождения Джеруй с ресурсной базой более 100 тонн золота. Общая сумма проектного финансирования составила $190 млн. Все производственные объекты успешно введены в эксплуатацию в феврале 2021 года. На сегодняшний день на золоторудном комбинате переработано более 20 тыс. тонн руды, в 2021 году планируется добыть порядка 3 тонн золота.