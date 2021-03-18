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Как выйти на китайский рынок? Бесплатный семинар ждет вас!

  • 18/03/2021, 10:40
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Обучиться экспорту никогда не поздно!

Центр поддержки экспорта Новосибирской области — структурное подразделение Центра «Мой бизнес» — приглашает субъекты малого и среднего предпринимательства принять участие в экспортном семинаре «Пять шагов по выходу на китайский рынок».

Часто компания просто не знает, с чего начать экспорт в Китай. Как выйти на китайский рынок, как занять на нем свою нишу, как избежать ошибок, которые часто допускают начинающие предприниматели? Как доказать китайской аудитории, что предлагаемый продукт — экологичен и безопасен? Как организовать продвижение продукта? Как разместиться на китайских маркетплейсах?

Обучиться экспорту никогда не поздно! Российским компаниям нужно обязательно повышать уровень своей маркетинговой подготовки. Без этого на китайском рынке делать нечего! Узнать об экспорте в Китай самое важное позволит бесплатный семинар, который проведет управляющий партнёр SkyLex Group (КНР) в РФ Сергей Кулешов.

Компания SkyLex Group 10 лет работает на китайском рынке. Штаб-квартира компании находится в г. Шэньчжэнь, операционный офис — в Москве и складской терминал — в Новосибирске.

Программа семинара:

  • Разбор реальных кейсов.
  • Основные ошибки начинающих экспортеров.
  • Изменение стратегии выхода на рынок КНР в связи с пандемией.
  • Построение воронки продаж, развитие продаж и их сопровождение.
  • Продвижение ТМ — ключевой фактор масштабирования продаж интеллектуальной собственности за рубежом.

Если вы хотите выйти на стабильные продажи своего продукта — не пропустите семинар Центра поддержки экспорта! У вас есть возможность бесплатно получить ценнейшие знания! Воспользуйтесь предложением и узнайте из первых рук информацию о том, как покорить Китай.

Дата, время проведения: 22 марта 2021 года, 10:00 – 13:00 (начало регистрации в 9.30).

Место проведения: Центр «Мой Бизнес», г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9, малый зал (вход со стороны ул. Ипподромской).

РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР

Для справок: +7 923 700-74-16

E-mail: khromova@vedagent.ru

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Экономика семинар для бизнеса ВЭД


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