«Безработица бывает разной»

— Безработица бывает разная. Кто-кто – временный безработный, а кто-то – системный. Большинство из тех, кто не может найти работу долго – низкоквалифицированные малообразованные люди. Таких работников экономика требует все меньше и меньше. Но интенсивность труда таких людей очень высокая. Можно говорить о том, что с такой безработицей мы можем бороться с помощью сокращения рабочих часов. Если у нас сейчас, условно, 40 часов в неделю, то делаем 30. И получаем или 5 дней по 6 часов, или любую другую конфигурацию.

Для того, чтобы прокормить семью в начале 20-го века обычному рабочему необходимо было работать каждый день по 13-14 часов с выходными на Рождество и Пасху. Про больничные и отпуска даже не говорим – это никому в голову не приходило вообще. На сегодняшний день интенсивность труда специалиста средней и низкой квалификации снизилась в два раза за 100 лет. Поэтому я вижу выход в легализации рынка труда, сокращении рабочего времени при сохранении помесячной и увеличении почасовой оплаты на уровне законодательства.

Это необходимо для того, чтобы предоставить некую социальную реализацию, чтобы они не деградировали, сидя дома на пособии. Важно сохранять за людьми возможность социального лифта, потому что молодые люди, например, нередко начинают с низкоквалифицированного труда, а потом становятся высококвалифицированными специалистами. При этом, ограничивая рабочее время, мы получаем социальное достижение. Уверен, мы к этому придем.

Фото: пресс-служба компании