Новосибирские производители продуктов питания уверенно расширяют поставки

В выставке приняли участие более 300 компаний со всей страны, из них более 50 — дебютанты. На выставке «WorldFood Moscow 2020» были представлены 28 коллективных региональных стендов. На коллективном стенде Новосибирской области, организованном АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес»), в рамках реализации проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» свою продукцию представили ООО ТД «ИВАН ДА» (производство натуральных продуктов питания без химии, красителей и консервантов), ООО «Продпоставка» (производство хлебцев из цельного зерна и кондитерских изделий), ООО «Здоровое питание» (производство функциональных продуктов питания), ООО «Купинское мороженое» (производство натурального мороженого), ООО «Скоровар» (производство продуктов быстрого приготовления).

Основные задачи участия в выставках:

— заключение соглашений на поставку своей продукции;

— расширение базы партнеров;

— увеличение товарооборота.

Важно отметить, что большая часть посетителей стенда — профессиональные участники рынка закупки продовольственных товаров. За дни работы выставки стенд Новосибирской области посетили более 500 представителей организаций и предприятий, заинтересованных в сотрудничестве. В общей сложности проведены около 100 индивидуальных презентаций и переговоров. Новосибирские компании заключили 40 предварительных соглашений на поставку своей продукции.

Компания ООО «Купинское мороженное» получила Гран-при конкурса «Продукт года». Награда такого высокого уровня в копилке новосибирского производителя впервые!

Дмитрий Балашов, директор ООО ТД «ИВАН ДА »: «Компания «ИВАН ДА» первый раз принимала участие в выставке «WolrdFood Moscow 2020». Результаты полностью себя оправдали. Несмотря на то, что выставка по экспонентам в этом году была не очень большая, количество участников, посетивших наш коллективный стенд, достаточное. За время выставки собраны более 100 рабочих контактов, были представители сетей и дистрибьюторы. Особо участники выставки отметили наши новинки — безглютеновую лапшу и печенье, которые появятся в продаже в ближайшее время. Благодарим центр «Мой Бизнес» за предоставленную возможность продвижения сибирского продукта на новые рынки!».

Лия Чедаева, директор ООО «Продпоставка»: « Результатом нашего участия в выставке стало получение более 100 контактов потенциальных клиентов, своей продукцией мы заинтересовали партнеров, провели ряд эффективных переговоров, приняли участие в деловой программе выставки, почерпнули нужную и важную информацию, которая позволит минимизировать риски в современных реалиях. Мы увидели огромную заинтересованность в продукции, выпускаемой нашей компанией, а также желание потребителей видеть ее на полках магазинов и в своей корзине. Благодарим центр «Мой бизнес» за содействие в развитии производства! Мы стремимся и дальше увеличивать мощности и производить продукты, востребованные на рынке сегодня».

Наталья Назаренко, коммерческий директор ООО «Здоровое питание»: «Вся продукция, которая была представлена нами, производится в Новосибирской области. Помимо встреч, переговоров и презентаций, наша компания познакомила потенциальных партнеров с новой торговой маркой и провела дегустацию нового продукта, который выходит на рынок в 4 квартале 2020 года. Участие в данной выставке считаем очень продуктивным, так как к нам проявили интерес 11 крупных дистрибьюторов из разных федеральных округов России, 10 региональных сетей из городов России, крупные комбинаты питания, снабжающие учебные заведения Москвы и Архангельска, а также поступили более 20 запросов на контрактное производство из разных регионов России. И, конечно, хотим сказать слова благодарности Центру поддержки предпринимательства Новосибирской области и отдельно центру «Мой бизнес» за поддержку новосибирских производителей и предоставленную возможность поиска новых партнеров в такой нелегкий период».

Константин Бусыгин, коммерческий директор ООО «Купинское мороженое»: «С новыми вкусами компания «Купинское мороженое» дебютировала на выставке «WorldFood Moscow 2020». На дегустационный конкурс подали сразу два креативных вкуса: ведерко «Из молочного края» — пломбир с вареньем из майских одуванчиков и миндальным печеньем, ведерко «Из молочного края» — пломбир кедровый с джемом из сосновых шишек и цельными ядрами кедровых орешков. Обе новинки были удостоены высшей награды конкурса! Благодарим центр «Мой бизнес» за вклад в успех развития отечественных компаний! Организация рабочего процесса была на высшем уровне, что привело к определенным результатам. Проведены переговоры и заключены предварительные соглашения о поставке как по России, так и в зарубежные страны: Монголию и Иран».