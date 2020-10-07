Собственные доходы Новосибирска замещаются трансфертами

В настоящее время в мэрии Новосибирска ожидают третий федеральный транш на компенсацию выпадающих доходов, средства которых были направлены на поддержку отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Первые два транша на общую сумму более 830 млн рублей муниципалитет уже получил. Об этом сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству, первой рассмотревшей вопрос по предстоящим изменениям городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Сумму ожидаемого третьего транша в мэрии не называют.

Как следует из доклада Александра Веселкова, три блока предлагаемых изменений связаны с сокращением собственных доходов и ростом межбюджетных трансфертов. Так, первый блок изменений касается общего роста трансфертов на 2,3 млрд рублей. Наиболее крупные направления из них, помимо поддержки пострадавших отраслей, касаются организации горячего питания для школьников (339 млн), реконструкции площади Лыщинского (297 млн), реконструкции дороги по дамбе Октябрьского моста (519,5 млн), капитального ремонта автодорог (268 млн), строительства перехода через дамбу Октябрьского моста (205 млн), приобретения автобусов (100 млн).

Второй блок изменений, вытекающий из первого, связан со снижением собственной доходно-расходной части и замещением ее трансфертами.

— Будут замещены расходы на зарплату работникам бюджетной сферы — 626,2 млн рублей, оплату налогов — 134,4 млн, приобретение ГСМ — 50 млн, — сообщает Александр Веселков.

Наконец, третий блок касается уменьшения собственных доходов на 312,7 млн за счет уменьшения поступлений от оказания платных услуг департамента образования из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Общее увеличение собственных доходов запланировано в объеме 1,1 млрд рублей. С учетом обозначенных изменений доходы на 2020 год составят 50,2 млрд рублей, (в том числе межбюджетные трансферты — 26,3 млрд), расходы — 53,3 млрд. Дефицит остается неизменным — 1 млрд.

При этом, как сообщил начальник департамента, отвечая на вопросы депутатов, средства трансфертов могут быть использованы исключительно по направлениям, прописанным соглашением с Министерством финансов РФ.

— По Красноярску инициировали процедуру изменения межбюджетных отношений, — говорит депутат. — Может, нам тоже попробовать? Потому что, как я понимаю, эти трансферты не закроют расходы, их недостаточно.

Депутат Наталья Пинус предложила рассмотреть опыт красноярских коллег, что, по ее мнению, позволит привлечь в муниципалитет дополнительные доходные средства.

В свою очередь, в мэрии сообщают, что такая работа проводится совместно с региональным правительством в части перераспределения НДФЛ и упрощенной системы налогообложения.

Что касается последующих двух лет, то пока, по информации мэрии Новосибирска, в 2021 году доходы городского бюджета запланированы в размере 50,4 млрд (трансферты — 26,1 млрд), расходы — 54,2 млрд, дефицит — 800 млн рублей. В 2022 году: доходы — 55,3 млрд (трансферты — 26,7 млрд), расходы — 55,3 млрд, дефицит — ноль.

Напомним, что на этой неделе на встрече с предпринимателями мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что потери городского бюджета из-за пандемии (с учетом федеральных компенсаций) составят не менее 1 млрд рублей. При этом, по словам главы города, в мэрии ожидали еще более пессимистичные прогнозы с размером потерь в сумме не менее 2,5 млрд.

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