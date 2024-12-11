НГУ запустит программу по медицинской кибернетике в 2025 году

Новосибирский государственный университет получил лицензию на реализацию программы по медицинской кибернетике. В качестве пилотного набора на программу планируется принять 20 студентов.

Это направление подразумевает создание систем с использованием информационных технологий и искусственного интеллекта, которые собирают, обрабатывают и анализируют данные, что, в свою очередь, способствует более точной диагностике заболеваний, прогнозированию результатов лечения и решению других медицинских задач.

В пресс-службе НГУ рассказали, что, несмотря на наличие аналогичных программ в других вузах России, основное отличие программы НГУ заключается в сильной фундаментальной подготовке и участии партнёров из числа крупных компаний.

Для подготовки специалистов будет создана современная инфраструктура на базе корпусов строящегося кампуса НГУ. Также будет создан научно-исследовательский центр, где будут проводиться передовые исследования.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые НГУ обучают нейросеть анализировать томографические снимки животных. Разработка поможет ветеринарам диагностировать онкологию.