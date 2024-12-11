В новосибирском метро в 2025 году появятся новые поезда

В своём телеграм-канале «Трансмашхолдинг» (ТМХ) сообщил о том, что подписал договор с Новосибирским метрополитеном о производстве новых вагонов.
В 2025 году предприятие пообещало поставить в столицу Сибири четыре новых пятивагонных поезда собственной разработки. Эти составы уже используются в Петербургском метрополитене с 2022 года.
— Поезда оборудуются принудительной вентиляцией и встроенной системой обеззараживания воздуха. Поезд вмещает почти 1500 человек. В нем есть специальные места для маломобильных граждан, — сообщают в ТГ-канале ТМХ.
Также они обладают более высокой эффективностью в плане общего снижения эксплуатационных расходов по сравнению с подвижным составом предыдущих поколений.
Поставка еще одного состава запланирована на первый квартал 2026 года.
В рамках договора «Трансмашхолдинг» планирует разработать для новосибирских составов «новую ливрею и цветографическую схему оформления интерьеров пассажирских салонов».
Ранее редакция сообщала о том, что для новосибирского метро купят пятивагонный состав за 863 миллиона рублей. В предыдущем конкурсе город согласился заплатить за составы по 1,36 млрд рублей.
Источник иллюстрации: пресс-служба ТМХ.
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