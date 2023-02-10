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Бийский «Водоканал» завершил 2022 год с убытками в 102 млн рублей

  • 10/02/2023, 15:53
убытки Бийского Водоканала
На предприятии это объясняют ростом цен, непрофильной деятельностью и повышением зарплат.

Директор бийского МУП «Водоканал» Людмила Мауль отчиталась об убытках предприятия, превысивших 100 млн рублей по итогам 2022 года. Об этом сообщает «Бийский рабочий» с ссылкой на заседания бийской общественной палаты.

По словам Людмилы Мауль, есть сразу несколько причин таких убытков. Во-первых, предприятие ведет непрофильную деятельность —  ему еще в 2016 году достались малые котельные. Большую часть по концессии удалось передать «Сибирской генерирующей компании» (СГК), но отдельные объекты продолжают тянуть МУП на дно. Еще одна причина — это существенный рост расходов предприятия при том, что тарифы повышались в пределах предельного индекса. Кроме того, повлиял и рост расходов на  оплату труда. Зарплаты на «Водоканале» и без того небольшие, но даже скромный рост вызывает у МУПа проблемы.

— МРОТ вырос, и мы были вынуждены доводить зарплату до этого уровня. А у нас в удельном весе расходов это 36 процентов.  Конечно, это ложится в убыток. Но нам удалось компенсировать это путем повышения тарифов, — отметила Людмила Мауль.

С 1 декабря 2022 года тариф «Водоканала» на холодную воду вырос сразу на 35 процентов: с 20,64 руб. до 27,95 руб. за куб. Такое повышение не считают существенным.

— Если рассмотреть стандартную семью из четырех человек, которая потребляет в месяц 10 «кубов» холодной воды, 5 «кубов» — горячей, и по сумме услуга водоотведения рассчитывается на 15 «кубов», то при нынешнем тарифе прирост к прежней оплате «Водоканалу» составит 171 рублей, из которых компенсации подлежит 112 руб. То есть на семейный бюджет дополнительная нагрузка составляет всего 59 рублей, — привела свои подсчеты Людмила Мауль.

Директор «Водоканала» объяснила, что есть гарантийное письмо, подписанное председателем Думы, что на обеспечение компенсационных выплат заложено 72 млн рублей. Обратиться за компенсацией может любой собственник жилья, являющийся абонентом «Водоканала», не обязательно льготник. Размер компенсации с 1 декабря 2022 года по холодной воде составляет 4,96 руб. за 1 куб, по водоотведению — 4,18 руб. за 1 куб.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора.

Фото: pixabay.com — kaboompics

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ Власть

Регионы: Алтайский край

Теги : тарифы на воду Водоканал Бийска


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