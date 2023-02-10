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В Новосибирске подозреваемую в причастности ко взрыву газа на Линейной арестовали на два месяца

  • 10/02/2023, 16:18
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взрыв газа на Линейной
Постановление суда не вступило в законную силу.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 10.02.2023 в отношении обвиняемой Ирины Урбах избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток, то есть до 09.04.2023, — говорится в сообщении суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, накануне следственными органами СК России по Новосибирской области совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД установлены и задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омска по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ, которые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.

Позже стало известно, что Евгению Кавуну суд избрал аналогичную меру пресечения.

взрыв газа на Линейной

По данным Минздрава Новосибирской области, в результате трагедии пострадал двадцать один человек. Из них двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела ещё двух женщин.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура по погибшим при обрушении части дома на ул. Линейной.

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело суд Взрыв газа на Линейной


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