Биолог из Новосибирска сообщил о сроках нашествия комаров и мошек

Новосибирский биолог Алексей Яновский отметил, что комары, пережившие зиму, уже начали беспокоить людей.

Для зимовки комары выбирают дупла деревьев, густые лесные заросли и заброшенные здания. Массовое появление кровососущих следует ожидать в конце мая, с наступлением тёплой погоды.

— Для размножения комаров идеально подходят водоёмы со стоячей водой, которые хорошо прогреваются, — отмечает эксперт в беседе с Горсайтом.

Активность комаров достигнет пика примерно в начале-середине июля. В это время часто начинаются сильные ливни с градом, которые уничтожают насекомых. К тому времени у кровососущих заканчивается запас питательных веществ. Если они не смогли напиться крови, то погибнут.

Эксперт отмечает, что насекомых в этом году в Новосибирске будет в пределах нормы. Если только затяжные дожди не приведут к появлению множества водоемов, где смогут размножаться личинки. Однако, по его словам, не стоит ждать чрезмерно дождливое и влажное лето.

Что касается мошек, то их нашествие биолог ожидает во второй половине лета, ближе к осени. Он подчеркнул, что у этих насекомых более продолжительный жизненный цикл. Они обитают в чистой проточной воде, например, в ручьях и речках с каменистым дном. Там же можно встретить похожих на них мокриц.

Массовые вылеты насекомых чаще всего происходят в июле, августе и начале сентября. Впрочем в этом году он также не ожидает, что мошек станет больше обычного.

Ранее редакция сообщала о том, что число укушенных клещами новосибирцев в три раза превышает прошлогоднюю статистику. При этом случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.