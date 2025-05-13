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Новосибирским турфирмам рекомендуют не использовать термин «избинг»

  • 13/05/2025, 16:00
Владелец турфирмы ответит за использование термина «избинг» перед судом
Это запатентованный бренд, по которому уже пошли судебные иски

Стремительно набирающие широкую популярность термины, отражающие самую суть привычного для россиян отдыха на природе, становятся предметами судебных разбирательств. Так, в начале мая этого года стало известно о первом судебном процессе, связанном с использованием слова «избинг».

Дело было в Суздале. Местный владелец турфирмы решил использовать термин «избинг» на своем веб-сайте. Предприниматель не знал, что слово, по сути охватывающее уже целую отрасль загородного отдыха, давно зарегистрировано собственником базы отдыха в Плесе, который и решил отстоять свои авторские права.  И по причине того, что плёсская турбаза зарегистрировала «избинг» в качестве словесного товарного знака её требование в суде вполне обосновано. Резонансное дело будет рассмотрено 25 мая.

Уточним, сам термин «избинг» действительно родом из волжского Плёса. Еще в 2022 году предприниматель Алексей Шевцов не просто ввел в обиход это слово, но и запатентовал его, как товарный знак в сфере индустрии гостеприимства. Таким незамысловатым термином он назвал свой загородный отель, состоящий из пяти рубленых изб на границе города и леса. Надо отметить, что деревянные домики построили на том самом месте, где в начале ХХ века находилась усадьба помещика Огуречникова, которого местные прозвали «диким барином». И именно последний факт стал первопричиной для судебных разбирательств, с которыми автор модного сегодня термина столкнулся чуть позже, в 2024 году.

На братьев Алексея и Сергея Шевцовых в Приволжский райсуд Ивановской области подал исковое заявление в суд заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Предпринимателей обвинили в «ненадлежащем использовании и застройки» территории, отнесенной к разряду особо охраняемых. Тогда выяснилось, что еще в 2005 году местные власти без проведения торгов отдали Сергею Шевцову на 11 месяцев в аренду участок земли размером более 23 тыс. кв. м. Интересно, что на арендованном участке по документам предполагалось проектирование рекреационного центра, хотя для этого сама земля и не нужна.

Оформив право аренды, временный собственник начала оперативно возводить на подведомственной ему территории один дом за другим. А в 2014 году продал его своему брату Алексею Шевцову, который впоследствии и запатентовал термин «избинг». Этим термином он охарактеризовал глэмпинг, адаптированный для применения на территориях исторических поселений, малых городов, сел и деревень в границах охраняемых ландшафтов.

Добавим, в этом резонансном деле суд встал на сторону истца, признав незаконными сделки как по продаже участка в Плесе, так и между братьями Шевцовыми. При этом, авторские права на модный сегодня термин у предпринимателя остались. Так что он имеет полное право отстаивать их в суде.

Интересно, что помимо «избинга», в этом же пакете защищены «сосискинг» и «палаткинг», так что современным предпринимателям индустрии гостеприимства нужно быть очень осторожными с терминологией и прежде, чем использовать очередной ноу-хау следует проверить его на наличие авторских прав. Об этом говорит и исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

— Иски по защите авторских прав далеко не редкость в сфере туризма. Последние годы с этим очень строго. Многим владельцам турфирм уже пришлось выступать перед судом в роли ответчика из-за использования на сайте компании чужих фотографий. И, если раньше было нормой просто найти в интернете красочную картинку и поставить себе на сайт, то сейчас этого нет. Потому что предприниматели уже понимают, что могут получить за это большие штрафы, — говорит эксперт.

Столь же внимательно нужно относиться и к использованию терминологии. Так, если географические названия и общие термины, характеризующие определенное туристическое направление, как, например, глэмпинг, зарегистрировать не получится, то на более узкие, относительно новые понятия авторские права накладываться могут, объяснила Светла Фоменко.

Напомним, в Новосибирской области «избинг» развивается уже много лет, но подают его турфирмы, как агротуризм.

Ранее редакция сообщала о том, что отпуск «на деревне у дедушки» вдохновляет все больше горожан. Только в прошлом году «избинг» и «деревинг» предпочло 21% российских путешественников. Еще столько же выбрали ретриты и беговые марафоны, а также гастротуры и виртуальные путешествия. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес Туризм

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : авторские права на Избинг


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