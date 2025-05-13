Новосибирским турфирмам рекомендуют не использовать термин «избинг»

Стремительно набирающие широкую популярность термины, отражающие самую суть привычного для россиян отдыха на природе, становятся предметами судебных разбирательств. Так, в начале мая этого года стало известно о первом судебном процессе, связанном с использованием слова «избинг».

Дело было в Суздале. Местный владелец турфирмы решил использовать термин «избинг» на своем веб-сайте. Предприниматель не знал, что слово, по сути охватывающее уже целую отрасль загородного отдыха, давно зарегистрировано собственником базы отдыха в Плесе, который и решил отстоять свои авторские права. И по причине того, что плёсская турбаза зарегистрировала «избинг» в качестве словесного товарного знака её требование в суде вполне обосновано. Резонансное дело будет рассмотрено 25 мая.

Уточним, сам термин «избинг» действительно родом из волжского Плёса. Еще в 2022 году предприниматель Алексей Шевцов не просто ввел в обиход это слово, но и запатентовал его, как товарный знак в сфере индустрии гостеприимства. Таким незамысловатым термином он назвал свой загородный отель, состоящий из пяти рубленых изб на границе города и леса. Надо отметить, что деревянные домики построили на том самом месте, где в начале ХХ века находилась усадьба помещика Огуречникова, которого местные прозвали «диким барином». И именно последний факт стал первопричиной для судебных разбирательств, с которыми автор модного сегодня термина столкнулся чуть позже, в 2024 году.

На братьев Алексея и Сергея Шевцовых в Приволжский райсуд Ивановской области подал исковое заявление в суд заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Предпринимателей обвинили в «ненадлежащем использовании и застройки» территории, отнесенной к разряду особо охраняемых. Тогда выяснилось, что еще в 2005 году местные власти без проведения торгов отдали Сергею Шевцову на 11 месяцев в аренду участок земли размером более 23 тыс. кв. м. Интересно, что на арендованном участке по документам предполагалось проектирование рекреационного центра, хотя для этого сама земля и не нужна.

Оформив право аренды, временный собственник начала оперативно возводить на подведомственной ему территории один дом за другим. А в 2014 году продал его своему брату Алексею Шевцову, который впоследствии и запатентовал термин «избинг». Этим термином он охарактеризовал глэмпинг, адаптированный для применения на территориях исторических поселений, малых городов, сел и деревень в границах охраняемых ландшафтов.

Добавим, в этом резонансном деле суд встал на сторону истца, признав незаконными сделки как по продаже участка в Плесе, так и между братьями Шевцовыми. При этом, авторские права на модный сегодня термин у предпринимателя остались. Так что он имеет полное право отстаивать их в суде.

Интересно, что помимо «избинга», в этом же пакете защищены «сосискинг» и «палаткинг», так что современным предпринимателям индустрии гостеприимства нужно быть очень осторожными с терминологией и прежде, чем использовать очередной ноу-хау следует проверить его на наличие авторских прав. Об этом говорит и исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

— Иски по защите авторских прав далеко не редкость в сфере туризма. Последние годы с этим очень строго. Многим владельцам турфирм уже пришлось выступать перед судом в роли ответчика из-за использования на сайте компании чужих фотографий. И, если раньше было нормой просто найти в интернете красочную картинку и поставить себе на сайт, то сейчас этого нет. Потому что предприниматели уже понимают, что могут получить за это большие штрафы, — говорит эксперт.

Столь же внимательно нужно относиться и к использованию терминологии. Так, если географические названия и общие термины, характеризующие определенное туристическое направление, как, например, глэмпинг, зарегистрировать не получится, то на более узкие, относительно новые понятия авторские права накладываться могут, объяснила Светла Фоменко.

Напомним, в Новосибирской области «избинг» развивается уже много лет, но подают его турфирмы, как агротуризм.

Ранее редакция сообщала о том, что отпуск «на деревне у дедушки» вдохновляет все больше горожан. Только в прошлом году «избинг» и «деревинг» предпочло 21% российских путешественников. Еще столько же выбрали ретриты и беговые марафоны, а также гастротуры и виртуальные путешествия.