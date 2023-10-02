Биосервис оспаривает аукцион по уборке помещений оперного театра в Новосибирске

В Новосибирске ООО «Биосервис» подало жалобу в региональное УФАС на действия организатора торгов на оказание услуг по уборке помещений, чистке имущества и комплексному уходу за предметами культурного наследия Новосибирского академического театра оперы и балета (НГАТОиБ). Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Компания считает, что техническое задание составлено некорректно.

В своей жалобе «Биосервис» напоминает, что согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнять ежедневную уборку, основную уборку, поддерживающую уборку, генеральную уборку, а также уход за поверхностями, дезинфекцию и уход за предметами охраны. Однако, что во исполнение Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) и в целях поддержания в надлежащем состоянии без ухудшения физического состояния, уход за предметами охраны осуществляется только после разработки исполнителем методических рекомендаций в разработанной методике.

— Указанные работы по своему содержанию относятся к работам по реставрации. Методика реставрации входит в состав научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия и представляет из себя систему научно-обоснованных принципиальных подходов к работе по сохранению объекта культурного наследия, — указано в жалобе.

В «Биосервисе» подчеркивают, что заказчик для целей настоящей закупки использовал коды используемые для клининга. В обосновании НМЦК тоже используется терминология и функционал исключительно клининга.

— По мнению заказчика клининг имеет к закрытому перечню работ, составляющих деятельность по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации какое-то отношение?? Видимо да, раз заказчик считает услуги клининга реставрацией, — говорится в заявлении.

В компании уверены, что все указания в описании объекта закупки на необходимость разработки методических рекомендаций недопустимыми, ограничивающими права участников настоящей закупки, ограничивающими конкуренцию и подлежащими обязательному исключению из извещения (и всех приложений к нему) настоящей закупки.

Еще одна претензия участника закупки касалась времени оказания услуг. Согласно описанию объекта закупки генеральная уборка помещений осуществляется с 7.00 до 22.00 час., а при необходимости в ночное время, на всем объекте или в отдельных помещениях.

— Заказчик не указал точный диапазон времени, которое считает ночным. Можно было бы предположить, что это время с 22.00 до 7.00, но такой подход будет неверным, потому что, например, 6.00 – это 6 часов утра, а не ночи. Ночь, как правило, начинается с 00.00. 22.00, 23.00 – это вечер. С целью недопущения возможных споров и разногласий необходимо указать точное время, которое заказчик считает ночным. В целом, данные характеристики имеют важное значение для исполнителя и могут, и должны быть изначально конкретизированы заказчиком, — уверены в «Биосервисе».

Еще одно замечание касается площадей, которые предстоит убирать. Не указаны ни площадь, ни высота, на которой предметы размещены.

— Все площади указаны ориентировочно. Почему все заказчики указывают точную площадь и каждого кабинета, и санузла, и ковровой дорожки, и коврового покрытия, и т.д., а Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ) позволяет себе указывать ориентировочные площади? С исполнителя в итоге могут по таким таблицам требовать по факту гораздо бОльшие площади, платить за гораздо меньшие, а прикрываться тем, что все цифры даны ориентировочно, — указывается в жалобе.

В документе указано несоответствие количества мебели, унитазов и раковин в служебных и административных помещениях. А также вызвал сомнение пункт, указывающий на постоянные дежурства и бесперебойный процесс оказания услуг. Кроме того, в «Биосервисе» отметили, что в техзадании не указано количество предметов, влажную уборку которых необходимо выполнять.

— И как исполнителю планировать затрачиваемые на объект силы, если в случае победы и прогнозирования предстоящих затрат и прибыли, окажется, что силы были потрачены впустую? Да, максимально 50 283 324,82 руб, но что будет в реальности? Если в разы меньше, то стоит ли игра свеч? — резюмируют в жалобе представители «Биосервиса».

Компания просит обязать заказчика внести изменения в извещение, описание объекта закупки (Техническое задание на оказание услуг по уборке помещений и чистке имущества, и комплексному уходу за предметами культурного наследия НГАТОиБ) и в проект контракта. Кроме того, среди требований продление срока подачи заявок на участие в закупке в связи с внесением изменений.

Рассмотрение жалобы намечено на 5 октября.

Напомним, аукцион был объявлен 21 сентября. Цена контракта — 50,2 млн рублей.

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