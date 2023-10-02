Из-за пожара в гинекологической клинике Новосибирска эвакуировали 90 человек

На оперативном совещании в правительстве региона стало известно о пожаре в медицинском учреждении, который случился на прошедшей неделе.

Из больницы было оперативно эвакуировано 90 человек, из них ―77 пациентов. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

― Возгорание произошло из-за короткого замыкания светильника в больнице, ― добавили в МЧС по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о пожаре на складе офисной мебели в Октябрьском районе.