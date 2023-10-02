Эксперты проверили экологическое состояние реки Обь

Специалисты Испытательного центра ЦЛАТИ по Алтайскому краю проводят оценку экологического состояния акватории и водоохранной зоны реки Обь. Планируется выявить объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения, провести отбор природной воды и донных отложений.
― Результаты проведенных лабораторных исследований направляются в территориальный орган Росприроднадзора, ― прокомментировали в ЦЛАТИ.
Река Обь, протекающая по территории Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края, вторая по протяженности река в России. Ее длина составляет 3650 км.
Ранее редакция сообщала, что Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора направило в адрес управляющих компаний ЖК «Венеция» и ЖК «Европейский берег» предостережения о недопустимости сброса сточных вод в реку Обь.
Фото: ФГБУ ЦЛАТИ по СФО
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