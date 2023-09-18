Успенский психоневрологический интернат нарушил правила проведения торгов

В Новосибирское УФАС поступила жалоба от ООО «УРАЛФУД» на действия ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку смеси сухофруктов, вишни сушеной, шиповника сушеного и томатного сока.

Как сообщили в компании, ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» отклонил заявку ООО «УРАЛФУД», так как компания предложила цену более, чем на 25% ниже начальной (максимальной) цены договора и не представила обоснование предлагаемой цены договора.

Ведомство установило, что в положении о закупке отсутствует указание о том, на каком этапе торгов участник обязан предоставить установленные в ней сведения (при подаче заявки либо при заключении договора).

— Таким образом, в соответствии с разделом «Антидемпинговые меры» следует, что участник не обязан представлять документы, обосновывающие предлагаемую цену контракта, в качестве которых могут выступать публичная оферта производителя, документ, подтверждающий наличие поставляемого товара, и другие документы, — отметили в УФАС.

Комиссия Новосибирского УФАС признала ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» нарушившим порядок организации и проведения торгов.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирское УФАС выявило нарушение при поставке каменного угля на 24 млн рублей.